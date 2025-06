La PlayStation 5 se encuentra a precios muy baratos en Argentina.

Los precios de las consolas de videojuegos subieron notoriamente en los últimos meses, a la par del costo de vida de los argentinos. De ese modo, una reciente noticia en relación a los precios de dos modelos diferentes de la PlayStation 5 generó repercusión en redes, ya que se trata de una oportundiad imperdible para aquelos que quieran adquirirla y se les complica por motivos económicos.

El sitio web en cuestión es la página oficial de Sony, en la que están disponibles la PS5 Standard y Digital a precios muy convenientes para los compradores. La primera se consigue a 902 mil pesos, mientras que la segunda está a 883, utilizando el cupón CP279322, según la cuenta de Twitter AhorrandoAndo. En la página se pueden ver las características que diferencian a estos productos, en textos detallados escritos por expertos en tecnología.

En cuanto a la consola PS5 PlayStation 5 Digital Sony Slim, se puede leer que tiene "dos juegos digitales de regalo: Returnal y Ratchet & Clank, retrocompatibilidad con juegos de PS4, incluye 1 Dualsense con cable USB, 1 TB de almacenamiento, SSD de ultra alta velocidad e incluye sala de juegos de ASTRO". Al mismo tiempo, la versión Standard tiene una "unidad de disco integrada, dos juegos físicos de regalo: Returnal y Ratchet & Clank, retrocompatibilidad con juegos de PS4, 1 TB de almacenamiento, SSD de ultra alta velocidad e incluye 1 Dualsense con cable USB".

La descripción oficial de las PlayStation 5 Digital y Standard

PS5 PlayStation 5 Digital Sony Slim

"Experimenta el futuro de los videojuegos con la PS5 Slim Digital. Disfruta de tiempos de carga ultrarrápidos gracias a su SSD de alta velocidad con 1 TB de capacidad, y sumérgete en una experiencia única con respuesta háptica, gatillos adaptativos y audio 3D que te acercan más que nunca a la acción. Este bundle incluye dos juegos digitales de regalo: Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart, para que disfrutes de títulos exclusivos y de alta calidad de inmediato", se puede leer en el sitio web oficial. Y sigue: "La tecnología ultrarrápida asegura una experiencia de juego fluida, manteniendo el ritmo con cada acción, mientras que los detalles gráficos impresionantes y el audio de 360 grados te colocan en el centro del juego. Además, la PS5 es totalmente compatible con tu biblioteca de juegos de PS4 y te da acceso a juegos on-demand a través de PlayStation Plus, con una vasta selección que se actualiza cada mes. Aclaración: No incluye unidad óptica de disco. Esta puede adquirirse por separado y acoplarse a la consola".

PS 5.

PS5 PlayStation 5 Standard Sony Slim

"Experimenta el futuro de los videojuegos con la PS5 Slim Estándar, con unidad de disco integrada. Disfruta de tiempos de carga ultrarrápidos gracias a su SSD de alta velocidad con 1 TB de capacidad, y sumérgete en una experiencia única con respuesta háptica, gatillos adaptativos y audio 3D que te acercan más que nunca a la acción", reza la información sobre este producto en la web de Sony. Y cierra: "Este bundle incluye dos juegos físicos de regalo: Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart, para que disfrutes de títulos exclusivos y de alta calidad de inmediato. La tecnología ultrarrápida asegura una experiencia de juego fluida, manteniendo el ritmo con cada acción, mientras que los detalles gráficos impresionantes y el audio de 360 grados te colocan en el centro del juego".