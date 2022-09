Leticia Brédice reapareció con una cruda confesión: "Hace años que peleo"

Leticia Brédice se sinceró sobre sus problemas de salud, tras haber sido despedida de la obra teatral El Divorcio.

Leticia Brédice rompió el silencio luego de su escandalosa salida de la obra de teatro El Divorcio, dirigida por Nelson Valente, en la que actuaba junto a Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago. La actriz aseguró que el director la echó y aprovechó la ocasión para confesar que lucha contra sus problemas de salud desde hace años. Si bien no profundizó sobre cuáles son estos problemas, todo apunta a que se refería a problemas de adicciones y salud mental.

Según informaron en Intrusos (América TV), la actriz fue echada de la obra porque tuvo un comportamiento inadecuado enfrente de sus compañeros y porque "no estaba en su eje". Brédice negó estas acusaciones, pero abrió su corazón y se sinceró sobre los problemas de salud que enfrenta desde hace mucho.

"Fue por problemas internos, por cómo ella se presentaba a los ensayos y porque no estaba del todo en su eje. Fue bochornoso, hubo muchos problemas y le pidieron que por favor dejara el elenco", informó la periodista Laura Ubfal.

Brédice se mantuvo firme en su postura y negó estar fuera de eje. “¿Cómo no voy a estar bien? Mirá, yo hace años que por lo único que por lo que peleo es por estar sana. En la profesión, nosotras mismas nos conocemos y sabemos cómo vamos creciendo y a veces, por ahí, el otro no te puede defender y está en otra situación”, expuso la actriz en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine).

Además, manifestó su enojo hacia su compañeros por no haberla defendido. “La verdad es que yo me encontré en una situación donde alguien, ya hace rato, no me defendía en situaciones. A mí no me destratan. Al final soy la más seria, la que sabe la letra, la que va y propone”, sostuvo Brédice.

Sobre los motivos de su despido, Leticia cree que el director la echó porque le hizo una crítica a su guión. “Propuse un chiste, que cuando el personaje de Natalie no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director", concluyó.

La palabra de Luciano Castro sobre el despido de Leticia Brédice en El Divorcio

Luciano Castro habló sobre la salida repentina de su compañera y explicó que esas cosas son muy comunes en el ambiente teatral, ya que muchas veces los actores intentan proponer cosas y los directores no están dispuestos a modificar su idea original.

"Muchas veces no pueden trabajar juntos actores y directores por no compartir estilos o formas de trabajo. Es muy normal que suceda esto artísticamente, que no se pueden empatar las partes o los métodos. Y si eso pasa, no se lleva acabo el proyecto o alguien sale adelante", declaró el actor en diálogo con Primicias Ya.