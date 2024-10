Leticia Brédice confesó estar enamorada y reveló lo impensado: "Alfredo Casero".

La actriz Leticia Brédice reapareció en televisión y habló de su presente sentimental, felizmente enamorada. Además, recordó una tierna historia que la une al comediante Alfredo Casero y reveló lo que pocos saben y muchos no se imaginaban.

En un móvil con Implacables, magazine conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve, Leticia Brédice fue interceptada a la salida de Cha, cha, cha, espectáculo teatral de Alfredo Casero y Fabio Alberti en el teatro Metropolitan, y habló de su relación de amistad con Alfredo Casero: "Alfredo es, para mí, una persona adorada. La persona que más estuvo conmigo durante mi embarazo más que cualquier hombre fue Alfredo Casero, estuvo casi todos los días conmigo. Es una persona que adoro, siempre adoré y lo admiro profundamente. Desde niña siempre tuve la motivación de ser como Alfredo Casero y conocerlo es un honor".

Por otro lado, la actriz reveló que en noviembre actuará en microteatro y confesó que está nuevamente enamorada de un director de televisión al que prefirió no nombrar, aunque deslizó: "Estoy feliz con mi amor. Yo estoy enamorada. Estamos juntos desde que hicimos Mordisquito. Él dirigía Mordisquito. Le dije: 'cualquier cosa si tenés un problema 15544...' y se puso bordó. Después me regaló una Tita y bueno. Nunca pensé que iba a tener una relación tan preciosa a esta edad".

En una reciente entrevista con El Destape, Alfredo Casero recordó su experiencia trabajando en Polka junto a Leticia Brédice y remarcó: "Con respecto a Locas de amor y los temas de salud mental no sabría muy bien qué responder porque la verdad es que yo en ese momento estaba muy enamorado de mi primera mujer…. y de Julieta Diaz. Por Julieta no sentía un amor de novia pero siento que es una de las pocas actrices que son capaces de todo, tiene algo magnético, me gustaba mucho estar con ella. Después me empecé a juntar con Leticia Brédice y nos cagábamos de la risa. La única que nunca me tragó fue Soledad Villamil, aunque yo la adoraba. Por lo general me pasa eso con algunos grupos de trabajo, al principio hay gente que no me quiere y después me aprecian".

La pelea menos pensada: así fue el cruce de Brenda Asnicar y Alfredo Casero en la mesa de Juana Viale

Brenda Asnicar y Alfredo Casero tuvieron un cruce inesperado durante su participación en "Almorzando con Juana", el programa de Juana Viale en El Trece. El encuentro, que giraba en torno al Día de la Madre, se tornó tenso cuando la cantante interrumpió al actor por un comentario que no le pareció adecuado.

"Se ponen lindas las mujeres a lo largo de la vida, cada vez más lindas. Yo hablaba de las mujeres en este momento. Hay que decir: 'El ser humane se hace linde...", comentó Alfredo, a lo que Brenda respondió de manera directa: "Que cada uno hable como quiera". En un tono burlón, Casero replicó: "Arrancó la manija, ¡ay, dios mío! ¿En qué me metí?".

La atmósfera se volvió aún más intensa cuando Brenda propuso un brindis por las mujeres de la mesa, lo que generó la indignación de Alfredo y de los demás hombres presentes. Mientras Virginia Demo, ex participante de Gran Hermano, hablaba sobre su actualidad laboral, Asnicar resaltó: "Quiero brindar por algo que tiene que ver... Sé que estoy ante tres hombres, pero también hay una gran mujer aquí". A lo que Casero respondió: "¿Y eso qué significa? Sonó raro".

Brenda, sin perder la calma, explicó: "Los invito a que levanten la copa en celebración del trabajo de las mujeres". Sin embargo, Alfredo se quejó de ser interrumpido y la cantante agregó: "Iba a decir lo que dijiste antes de que saltaras como un sapo".