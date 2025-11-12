La verdad detrás del rechazo de Paula Chaves a la China Suárez.

El conflicto que involucra a la China Suárez y el mundo del streaming sigue generando repercusiones. A pocos días de la polémica por la cancelación de su entrevista en Luzu TV, Migue Granados rompió el silencio y explicó qué fue lo que realmente pasó con Paula Chaves, quien se negó a entrevistar a la actriz.

En diálogo con Puro Show (El Trece), el conductor detalló cómo se dio la secuencia que originó la confusión: “Inicialmente fue así: creo que Paula y la China comparten mánager. Entonces, la primera idea de la nota de la China era, según su prensa y su gente, que se la haga Paula”.

Sin embargo, la conductora se bajó del proyecto. “Ella dijo que no por una cuestión de que había que hablar del tema entre ellas, porque no solo iban a hablar de la serie. La verdad es que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas. Eso fue lo que dijo y me parece que está bien”, explicó Granados.

El conductor reconoció que desde la producción entendieron la decisión, aunque lamentaron no poder concretar la entrevista. “Obviamente, por un lado uno dice: ‘¡¿cómo nos perdemos una nota con la China?!’ porque está buena de hacer, pero ella no quería meterse en quilombos y fue la explicación que nos dio y estuvo re bueno”, señaló.

Cómo está la relación entre Migue Granados y la China Suárez

Tras la negativa de Chaves, la nota pasó al equipo de Diego Leuco, aunque desde Soñé que volaba —el ciclo de Granados— realizaron una broma en redes sociales que desató el caos. “Automáticamente fueron al programa de Leuco y nosotros, jodiendo como siempre, tiramos un tweet diciendo que estaba cancelada la China. Cuando eso excedió a nuestros seguidores, que entendieron el chiste, borramos el tweet porque la estaban bardeando”, explicó.

Finalmente, Migue Granados aclaró que no existe ningún conflicto personal con la actriz. “Está todo bien, de hecho ha estado en mi programa. No me interesa este quilombito, pero realmente a nosotros cuando hay quilombo no nos sirve. Me habló la China para preguntarme si tenemos buena onda o no, y sí. Yo cero drama con la China”, concluyó.