Los motivos por los que Luzu TV rechazó a La China Suárez

El motivo por el que Luzu TV rechazó a la China Suárez.

La China Suárez finalmente no será entrevistada en Luzu TV. A pesar de que el canal de streaming comandado por Nicolás Occhiato había promocionado con bombos y platillos una de las notas más buscadas, finalmente la actual pareja de Mauro Icardi no estará en el estudio y, según indican varias fuentes, fue debido a un fuerte desacuerdo entre ambos partes.

"Se canceló la nota de La China en Luzu", soltó como bomba Yanina Latorre en El Observador. "Parece que se puso pesadita con las condiciones y esto fue lo que me dijeron. Así que dejen de cancelar a Luzu, es una falta de respeto lo que pidió. Tengo todos los detalles", mencionó luego.

La China Suárez no estará en Luzu TV

La conductora mencionó que Eugenia puso "muchas condiciones" para estar en Luzu, como "querer manejar la situación; la producción; el programa; el piso; quien entraba y quién salía". "Ni Susana Giménez se atrevió a tanto, que fue a Olga y se cagó de la risa. Ven que les digo que La China no entiende el juego. Yo si fuera La China y estoy tan cancelada por todo el mundo, voy y me hago la simpática. Y me los compro", sentenció.

Guido Záffora también dio detalles: "La China no quiso ir a Patria y Familia. ¿Que excusa metió? El horario. Ahí aparece la opción Leuco y él pensó con la prensa de Disney hacer un mano a mano con La China. La China primero dice que sí y después no. Dijeron 'bueno, te sentás en la mesa'. La China dice 'ok, ¿y Occhiato?'. Le dicen que no, que Occhiato está en Nadie Dice Nada y esto es Antes Que Nadie. 'No, yo quiero nota con Occhiato, es Occhiato o nada', dijo. Y Leuco dice 'nada, porque en mi programa no participa Occhiato'".