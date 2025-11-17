Entraron a su casa e hicieron desastres: triste noticia en el mundo del espectáculo.

El 15 de noviembre, la actriz surcoreana Im Jin-ah, más conocida como Nana, vivió un episodio dramático en su hogar cuando un hombre armado irrumpió en su casa a las 6 de la mañana con la intención de robar.

Experta en artes marciales, Nana y su madre lograron reducir al intruso tras un forcejeo físico, evitando que el robo se concretara y entregándolo a la policía. Sin embargo, aunque en un primer momento se informó que estaban ilesas, la agencia de Nana, Sublime Entertainment, aclaró que ambas sufrieron heridas graves durante el enfrentamiento.

La madre de Nana perdió el conocimiento a causa del ataque, mientras que la actriz también resultó lastimada en el intento de escapar. Actualmente, ambas requieren tratamiento médico y reposo absoluto para recuperarse de las lesiones. “La madre de Nana sufrió heridas graves y perdió el conocimiento a causa del ataque físico del ladrón, y Nana también sufrió heridas al intentar escapar de la situación. Ambas necesitan tratamiento y reposo absoluto”, aseguraron desde la agencia de Nana.

El agresor sería un hombre de 30 años

Por su parte, el Departamento de Policía de Guri detuvo a un hombre de aproximadamente 30 años, identificado como “A”, acusado de intento de robo y de amenazar a Nana y su madre con un arma. El detenido fue trasladado al hospital tras recibir heridas leves en el altercado.

Desde Sublime Entertainment emitieron un comunicado solicitando respeto por la privacidad de Nana y su familia, asegurando que colaboran con la investigación y apoyan la recuperación de las víctimas, enfatizando la gravedad de las heridas sufridas.