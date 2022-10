La Sole sorprendió con una feliz noticia: "Se agranda la familia"

La cantante hizo un especial anuncio en sus redes sociales que alegró a sus miles de seguidores.

Soledad "La Sole" Pastorutti sorprendió a sus fanáticos tras hacer un emotivo anuncio en sus redes sociales. La famosa cantante compartió el importante suceso que vive junto a su familia y recibió cientos de comentarios celebrando la noticia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida cantante de éxitos como Tren del Cielo o Brindis, compartió la nueva incorporación a su familia y celebró esta feliz noticia. "Se agrandó la familia", explicó Pastorutti.

Con una serie de videos en sus historias de Instagram, la jurado de La Voz Argentina mostró que su perra se había convertido en mamá al dar a luz a una camada de cachorros. Alegre por la llegada de los perritos, la cantante compartió su alegría con sus cientos de seguidores en Instagram.

Sin embargo, pese a gran cantidad de sus seguidores se alegraron por la llegada de los cachorros, hubo otros que criticaron la decisión de la familia de hacer parir a la mascota. Varios comentarios hicieron referencia que trajeron vidas "innecesariamente" y que incluso "los perros sufrían al dar a luz".

Soledad Pastorutti reveló el insólito motivo por el que discute con su pareja: "Se mezcla todo"

Soledad "La Sole" Pastorutti reveló el particular motivo por el que suele discutir con su pareja y papá de sus hijas, Jeremías Audoglio. Aunque si bien la cantante suele mantener un perfil bajo sobre su vida personal, en una reciente entrevista confesó que, debido a su gran compromiso con el trabajo, suele pelearse con su marido.

La intérprete de Brindis dialogó con Teleshow y abrió su corazón con respecto a varias situaciones de su vida personal, su trabajo, su rol como mamá y la lucha por dedicarse a la música. Precisamente, "La Sole" hizo especial énfasis en el gran amor y dedicación que tiene por el trabajo, motivo que la lleva a discutir con su esposo bastante seguido. "Es difícil separar los roles cuando además vivimos juntos, y los dos queremos que nos vaya bien", empezó por explicar.

En ese sentido, la periodista le consultó a Pastorutti si solían discutir más por lo personal o lo profesional, y la cantante fue contundente. "Se mezcla todo. Él en ese sentido es muy inteligente: es un tipo que en casa habla poco de trabajo. Yo no lo puedo cortar. Pero él, calla", explicó la cantante reconociendo "la culpa".

Más allá de que suele discutir con su pareja, "La Sole" confesó que nunca podría dejar de lado su pasión por el trabajo: "Esta es mi vida, mi pasión". Además, sumó: "Mis hijas algún día me van a reprochar un poco eso de estar tan pendiente de mis trabajos las 24 horas del día. Creo que con los años me van a entender, pero es que no puedo".

Por último, la cantante hizo una fuerte crítica al rol social que se les da a las mujeres que son madres y eligen dedicarle la mayoría de su tiempo al trabajo. "Es difícil formar una familia y además, tener una carrera artística. Parece que en este medio no es compatible una cosa con la otra, que en alguna tenés que ser un desastre", determinó "La Sole" contundente.