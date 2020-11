El periodista de espectáculos tiene una leucemia promielocítica atípica.

En las últimas horas, el estado de salud de Lío Pecoraro se complicó y sus familiares y amigos piden una cadena de oración en su nombre. El periodista de espectáculos atraviesa un delicado cuadro de leucemia promielocítica atípica que lo tiene internado en terapia intensiva y con respirador.

Varias figuras del espectáculo se solidarizaron con Pecoraro, pidiendo dadores de sangre y explicando que no estaba pasando un buen momento. El periodista fue diagnosticado con un tipo de leucemia que necesita ser tratado de forma inmediata.

Con la pandemia de coronavirus atravesando el mundo, los especialistas médicos optaron por mantenerlo internado para enfocarse en un tratamiento agresivo. Pero, según los últimos partes, hubieron algunos percances que hicieron que su estado de salud se tornara muy delicado.

Esta mañana, su colega y amigo Fernando Piaggio compartió en sus redes un parte médico del Hospital de Clínicas en el que se detalla su situación. "Se encuentra estable, recibiendo soporte vital con ventilación mecánica, soporte transfusional y antibióticos", se puede leer.

Además, el documento apunta que Pecoraro está en terapia intensiva desde el 3 de noviembre, con las complicaciones que se asocian al atípico cuadro de leucemia que padece. Desde el entorno de familiares y amigos de Lío Pecoraro han organizado cadenas de oración para desearle una pronta y sana recuperación.

"Me empezó a sangrar la boca. El día viernes, me vuelvo a hacer el análisis con una buena noticia. Las plaquetas habían subido, por lo tanto entendíamos que el sangrado de mi boca no tenía que ver con eso. En el día de ayer (martes), me hago una punción de médula ósea y el diagnóstico es que estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica", había expresado el periodista, en un video contando su situación.

El pedido de dadores de sangre fue compartido por el Presidente Alberto Fernández, la vedette Moria Casán y el periodista de espectáculos Jorge Rial, entre otras figuras del ambiente artístico.