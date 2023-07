La revelación de Pedro Alfonso que nadie esperaba: "Momento de mucho llanto"

Pedro Alfonso brindó declaraciones recientemente y reveló una situación en su vida que le causó mucha angustia. El inesperado testimonio.

Pedro Alfonso relató una situación de su vida que le causó profunda tristeza y su testimonio sorprendió a todos. El actor y productor brindó una entrevista reciente en la que repasó no solo su actualidad laboral, sino también el día a día con su pareja Paula Cháves y sus hijos, pero hubo un momento que lo hizo reflexionar.

En diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, Pedro Alfonso contó uno de los momentos más difíciles tras haber expresado cómo es la relación con sus hijos Olivia, Filipa y Baltazar. "Estoy encima de los chicos y atento a que no repitan porque repetí varias veces", indicó en primera instancia.

Allí profundizó sobre los problemas escolares que tenía cuando era adolescente. "Siempre que repetí, todos esos procesos los sufría mucho, sobre todo mi viejo, y me quedaron esas cosas de la concentración como en la lectura", dijo Alfonso, quien agregó que encontró su lugar en la televisión pero también le costó. "La primera vez que trabajé fue en Videomatch y no me encontraba", consideró.

En el cierre, enfatizó en que le iba mal en la escuela y expuso que recordar esos años lo pone muy mal. "Mie viejos sufrieron mucho con los boletines y con las salidas que volvía tarde. Nunca estuve en cosas turbias, pero me iba mal en el colegio y quería salir, jugar al fútbol y todo. Minimizaba las situaciones y obviamente tenía penitencias", se lamentó. Y concluyó: "Yo me llevaba todo y en las vacaciones me llevaba los libros. Repetir lo recuerdo como momentos difíciles y de mucho llanto".

Pedro Alfonso recordó el drama que vivió en un parto de Paula Chaves: "Imprevisto"

Pedro Alfonso recordó el momento en que su primera hija con Paula Chaves, Olivia, llegó al mundo y relató una catastrófica situación que vivió en el centro de salud donde el hecho ocurrió. El productor de televisión contó cómo se enteró que la niña había nacido y causó sorpresa al respecto.

Alfonso y Paula Chaves se pusieron en pareja en 2010, cuando se conocieron en Bailando por un sueño; Paula era participante y Pedro, productor. Periodistas y personalidades de los medios acusaban a las celebridades de protagonizar una pareja ficticia con fines de prensa, pero el tiempo les dio la razón a los tórtolos.

"Llegamos a la clínica, iba a ser parto natural y terminó siendo una cesárea. Se la llevaron a Pau, todo había sido medio imprevisto. Me llevaron a un vestuario, me dieron la cofia. Yo estaba esperando y nadie me venía a buscar", comentó Alfonso sobre el momento en que le dijeron que su hija iba a nacer. Alfonso reveló que fue olvidado en ese lugar del establecimiento de salud y sorprendió a todos con su relato de cómo se enteró del nacimiento de Olivia: "En un momento, dije: 'Voy a ver el celular'. Y cuando miro, veo en Twitter una placa roja que decía: '¡Nació Olivia Alfonso!' Y yo seguía ahí en el vestuario, como diciendo 'nadie me vino a buscar'", en diálogo con Noche al Dente.

Para fortuna del padre, la noticia se trató de una fake news ya que Olivia aún no había nacido cuando Alfonso llegó a la habitación donde estaba su pareja. "Los de Crónica habrán visto que habíamos entrado a la clínica, que era inminente y tiraron la noticia", explicó el actor.