La polémica foto de Juana Viale en los incendios de Corrientes: "Así cualquiera"

La mediática nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, viajó a Corrientes para ayudar a los bomberos a apagar los incendios pero generó fuerte repudio por una polémica foto que subió a sus redes sociales.

Juana Viale viajó a Corrientes para ayudar a los bomberos a aplacar los incendios forestales y colaborar con la difícil situación que atraviesa la provincia. Pero lejos de ser noticia por su buena intención, la nieta de Mirtha Legrand despertó la ira de sus seguidores por una polémica fotografía en la escena del desastre, provocando rechazo instantáneo.

"Brotará la vida", escribió Juana Viale, compartiendo una polémica instantánea en la que se la ve posando junto a una flor, desde Corrientes. Inmediatamente, las redes se llenaron de comentarios en su contra: desde quienes la acusaron de "politizar los incendios" a quienes la denunciaron por banalizar la problemática de los incendios, la nieta de Mirtha no se salvó del escrache virtual.

"La hippie con Osde y Golden Credit de arriba, así cualquiera. Dejá de militar para la derecha", sentenció una de sus seguidoras. Otra, más filosa, exclamó: "cuando se entere de que los que incendian los humedales y arrasan con la naturaleza son los oligarcas que sienta en su programa". No faltaron los comentarios irónicos, como "¿Mamá, qué es usar una tragedia? Esto hijo" o "Y el premio al carancho del año es para...".

Insólito descargo de Juana Viale contra Alberto Fernández: "No sé"

"Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es", expresó la hija de Marcela Tinayre, a pesar de que el Presidente ha enviado ayuda económica a la provincia para combatir el fuego y reparar los daños ocasionados en Corrientes. "Cabandié es una persona que no es idónea en el tema. No sé si sabe bien para el Ministerio que está ocupando", arremetió luego Juana, sobre el Ministro de Medio Ambiente de la Nación.

No contenta con lo declarado en diálogo con Eduardo Feinmann, la actriz de Malparida continuó en alusión a la entidad estatal encargada de los problemas medioambientales del país: "Imagino que ahora se está poniendo en tema. Pero no hay que minimizar el tema del ministerio. No hay gente idónea".

"Lo que está pasando en el mundo es el cambio climático. Eso es un hecho que no se puede negar. Lo que está sucediendo en Corrientes es que hay una sequía de hace dos años", continuó la actriz en alusión a las razones por las que cree que se dieron los incendios correntinos. "Culturalmente acá existe la cultura del fuego; también hay una cuestión de la mano del hombre que para hacer la quema de los pastizales, se queman pedazos de campos".