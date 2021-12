La picantísima respuesta de Pablo Lescano a su hermana, Romina Lescano: "Chau langosta"

Tras la explosiva denuncia de Romina Lescano por maltrato, su hermano Pablo Lescano reaccionó con un contundente mensaje. Qué fue lo que le dijo y los detalles del escándalo que salpica a la banda de cumbia, Damas Gratis.

En la mítica banda de cumbia, Damas Gratis, se viven momentos de absoluta tensión. Durante la jornada del pasado lunes, Romina Lescano realizó una grave denuncia contra su propio hermano, Pablo Lescano, a quien acusó de haberla humillado con diversas situaciones. Como consecuencia, el cantante no se quedó callado y le respondió con un picantísimo comentario.

A través de su cuenta de Instagram, Romina decidió compartir una serie de publicaciones en las que confirmó su salida del grupo de cumbia más reconocido en la Argentina. En el mismo, indicó: "Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo... ¡los voy a extrañar!".

Y luego dio detalles acerca de los motivos de su salida de Damas Gratis. Curiosamente, denunció públicamente a su hermano "Pablito" Lescano de haberla maltratado. De hecho, compartió algunas de las malas actitudes que el hombre de 43 años tuvo hacia su persona: "'Hace 23 años estoy aguantándote y solo porque sos mi hermana', 'No te soporto más, no vengas más', 'Encima no sabés cantar', 'Devolveme los dos millones que me pediste'".

La respuesta de Pablo Lescano tras las graves acusaciones de su hermana Romina Lescano.

Finalmente, Romina Lescano concluyó con una fuerte reflexión en la que señaló que no volverá a compartir un escenario más con su hermano en Damas Gratis: "Ni una humillación más. No me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor". Las palabras de la mujer generaron revuelo y miles de fans consultaron acerca de los problemas internos que hay entre ambos artistas, aunque no hubo respuestas.

La explosiva respuesta de Pablo Lescano tras las graves acusaciones de su hermana Romina Lescano

De todas formas, y teniendo en cuenta el revuelo mediático que tuvo, Pablo decidió responderle con un tajante mensaje que compartió en una de las historias de Instagram que publicó. Con una ironía, le manifestó a su hermana: "Chau langosta, buen viaje gede".

