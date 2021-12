Grave denuncia contra Pablo Lescano: "Ni una humillación más"

El cantante y líder cumbiero Pablo Lescano fue acusado públicamente por su hermana, quien formaba parte de la mítica banda, Damas Gratis.

En las últimas horas y para desgracia de los miles de fanáticos que tiene alrededor del mundo, Pablo Lescano recibió una fuerte denuncia de parte de su hermana Romina Lescano, quien revelo cómo fue echada de Damas Gratis y filtró los mensajes del cantante.

En la noche del domingo, Romina Lescano, la hermana del líder del famoso grupo cumbiero, sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram al anunciar su repentina desvinculación de Damas Gratis. La voz femenina de la banda tenía una asociación junto a su consanguíneo, Pablo Lescano, desde los comienzos del grupo, pero parece que eso llegó a su fin.

"Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo... ¡los voy a extrañar!", fueron las primeras palabras que Romina publicó tanto en sus historias de Instagram como en el feed de la misma red social. Sin embargo, lo que parecía una decisión tomada debido a un ciclo cerrado, terminó por convertirse en una grave acusación contra Pablo Lescano.

Seguida a su publicación de despedida, en la tarde del lunes Romina compartió un punteo de todas los dichos de Pablo hacia ellam que los llevaron a discutir fuertemente y que finalizaron en su despedida de la banda. "'Hace 23 años estoy aguantándote y solo porque sos mi hermana', 'No te soporto más, no vengas más', 'Encima no sabés cantar', 'Devolveme los dos millones que me pediste'. Ni una humillación más. No me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor", fueron las últimas palabras que publicó Romina con respecto al tema. La cantante dejó entrever maltratos de parte de su hermano.

A partir de estas publicaciones, el cantante quedó envuelto en una oleada de críticas debido a las acusaciones que recibió por parte de Romina. Hasta ahora, sólo se conció la respuesta de Pablo, también a través de sus redes sociales. Mientras que oficialmente desde la banda no hubo comunicación.

La respuesta de Pablo Lescano: no se guardó nada

Frente a las palabras públicas de su hermana que lo dejaron muy mal parado ante los fanáticos de Damas Gratis, Pablo Lescano decidió romper el silencio y arremetió, con su estilo clásico, en contra de Romina.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de Me vas a extrañar publicó un breve mensaje que demostraba su claro enfrentamiento con su hermana. "Chau langosta, buen viaje gede", fueron las palabras que el cantante publicó tan solo unos minutos después del descargo de Romina Lescano.