La insólita propuesta de Jey Mammón a Ricky Martin: "Si pasaba, pasaba"

El humorista demostró sus ansias por conocer de manera íntima al cantante de Puerto Rico.

Jey Mammón causó furor en las redes sociales tras un insólito comentario que le dejó al Ricky Martin en medio de una transmisión en vivo en su cuenta Instagram. El conductor de televisión intentó conquistar al músico puertorriqueño e hizo una pertinente consulta en alusión a que Martin está casado hace años, que dejó en claro no querer ser el tercero en discordia.

El humorista se metió la transmisión de Ricky, donde más de 19 mil espectadores conectados, y escribió una pícara pregunta: "Hola, ¿hacen pareja abierta?". De ese modo, Mammón le dejó en claro al intérprete de Fuego de noche, nieve de día que estaría interesado en tener un encuentro íntimo con él, solo si es consentido por su esposo, Jwan Yosef, con quienes dos hijos: Lucía y Renn.

Más tarde, Jey hizo una publicación en Twitter donde mostró una captura de pantalla del momento en que le escribió a su ídolo por Instagram y escribió un pie de foto que dejó en claro cuáles fueron sus intenciones al contactarse con Martin. "Si pasaba, pasaba", enunció el presentador de Los Mammones ante sus seguidores, a modo de humorada.

Las profundas palabras de Jey Mammón sobre su vínculo espiritual con su padre

El comediante se expresó en diálogo con Cecilia Roth, en uno de los encuentros íntimos de Infobae, sobre la fuerte conexión que tiene con su padre después de su fallecimiento. "Yo fui siempre muy escéptico, pero ahora es como que siento que él está", comenzó su relato Jey y siguió: "Hay una cosa que me pasaba cuando era chiquito: yo me iba toda la temporada, diciembre, enero y febrero, a Mar del Plata con mi familia".

"Y como mi papá se iba y venía los fines de semana, me tiraba un panadero, y me decía: 'Tirame uno vos, que a mí también me va a llegar, y te lo traigo cuando vuelvo'", continuó sobre un hábito que tenía con su padre cuando era niño. "Y siempre me traía uno y yo creía que era el mío, como creo hoy que cada vez que aparece un panadero es él. Me ha pasado en el estudio, arriba del piano, que tiene un significado muy fuerte, porque, ¿qué árbol hay en el estudio?", completó en alusión a las señales que siente son enviadas por su padre desde el cielo.