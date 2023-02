La impensada situación de Guillermo Francella con Fidel Castro: "Me morí"

Guillermo Francella recordó lo que vivió con Fidel Castro cuando fue a La Habana. El increíble relato del actor de "Casados con hijos".

Guillermo Francella contó una historia que involucró a Fidel Castro cuando visitó La Habana en el año 2003. El protagonista de la mítica serie Casados con hijos dijo, con lujo de detalles, cómo fue el inesperado encuentro con el ex presidente de Cuba y las frases más importantes que le quedaron en la cabeza.

En diálogo con el programa que tiene Guido Kaczka por La 100, el acotr reveló que lo que más le sorprendió conocer en su carrera fue a Castro. "Cuando yo fui en 2003 con Adrián Suar y Luis Alberto Scalella por el Festival de Cine Latinoamericano que hay siempre, fui por una película que había hecho Stagnaro con Araceli González", comentó sobre el film Un día en el paraíso.

En ese momento, le advirtieron la euforia que tenían los cubanos por él tras el éxito de Poné a Francella. "Ojo que sos más fuerte que acá a nivel popular, se para La Habana", le habían dicho antes de arribar al país centroamericano. "Cuando voy, me di cuenta en el aeropuerto que era un jefe de Estado que venía, una cosa muy fuerte", expresó, y agregó: "Era un eclosión".

En medio del furor que causó su llegada a Cuba, le dijeron que Fidel Castro veía Poné a Francella y se reía con el programa. "El sábado estoy en la pileta del hotel, ya con la valija media hecha porque a la noche me iba, y llegó toda una comitiva con ropa de fajines y me dice '¿nos acompaña señor Francella?'", recordó.

Allí indicó que se bañó y salió disparado hacia el lugar donde lo esperaba el entonces presidente de Cuba. "Cuando lo veo aparecer, de fajín, alto, enorme, me dice 'se me hizo tarde'. 'No, comandante', le dije. Estaba inhibido", sostuvo en el relato que sorprendió a Guido Kaczka y Claudia Fontán, su compañera en el ciclo radial.

En el cierre de la anécdota, Francella confesó cuál fue la frase de Fidel Castro que más le impactó. "Fue el bocadillo más hermoso que escuché. Me dijo: '¿tú eres consciente de lo que significa hacer feliz a un pueblo? Tú haces feliz a mi pueblo'. Me morí. Me quedé así...", concluyó el actor argentino.

