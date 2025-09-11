Quién es Mónica, la hermana perfil bajo de Úrsula Corberó y cuñada del Chino Darín.

Úrsula Corberó se convirtió en una de las actrices españolas más reconocidas a nivel internacional, pero detrás de su fama se encuentra un círculo familiar que fue clave en su vida, especialmente su hermana mayor, Mónica Delgado. A diferencia de Úrsula, Mónica mantuvo un perfil bajo, alejada de los flashes y las redes sociales, aunque su apoyo y presencia fueron fundamentales para la carrera y la vida personal de la actriz.

Mónica nació siendo hija de Pedro y Esther Delgado, aunque lleva el apellido de su madre porque Esther era menor de edad cuando nació. Desde joven, se destacó por su trabajo constante y resiliencia, formando su carrera como tanatopractora pese a los obstáculos que encontró en un ámbito tradicionalmente hostil para las mujeres. Úrsula contó que Mónica atravesó momentos muy difíciles, incluyendo la crianza de su hijo, pero nunca dejó de luchar por sus objetivos.

Cómo es la relación entre Úrsula Corberó y su hermana Mónica

La relación entre las hermanas es cercana y afectuosa; siempre que pueden, expresan el orgullo mutuo que sienten la una por la otra. Este vínculo familiar se suma ahora a la emoción que atraviesa Úrsula, quien anunció recientemente que espera su primer hijo junto al actor Chino Darín, consolidando a Mónica también como cuñada del intérprete.

Aunque Mónica se mantiene alejada de la exposición mediática, su historia refleja determinación y discreción, demostrando que el apoyo familiar puede ser un pilar silencioso pero indispensable detrás del éxito de figuras públicas como Úrsula Corberó.