Esmeralda Mitre se metió de lleno en el conflicto por la herencia de su padre.

Eliminada del "Cantando 2020", Esmeralda Mitre fue una de las invitadas de lujo del ciclo "Podemos Hablar", en donde estalló contra sus hermanos por la herencia que dejó su padre, Bartolomé Mitre, el histórico director de La Nación. "La muerte de mi padre no fue tan golpe duro como la traición de mis hermanos", sentenció, furiosa.

La actriz se refirió al conflicto por la herencia de su papá y las fricciones que generó en la familia. "La muerte de mi padre no fue tan golpe como la traición de mis hermanos", disparó Mitre, en el programa de Andy Kusnetzoff. Acto seguido, se quebró en sollozos. "No tengo ganas de hablar con ellos. Me duele la envidia, el querer sacarme todo lo que me corresponde. Desde que nací fue el tema, pasa que mi papá ponía orden y me cuidaba", agregó..

"Me duele que sean tan crápulas, canallas. Siempre me tuve que estar defendiendo de ellos, todos les daba bronca", sumó, dolida por el accionar de su sangre. Dando a entender que su intención siempre fue conciliadora, la ex participante del "Cantando 2020" no dudó en señalar: "Intenté hablar toda la vida de estos temas".

Para cerrar la historia, Mitre se mostró contundente: "Es la consecuencia de un sentimiento que viene de toda la vida, desde que nací, concluye al fin en esto, cuando mi padre desaparece". Andy Kusnetzoff, quien hasta ese momento no había dicho palabra alguna le preguntó si cambiaría todo el dinero y la herencia por el amor de sus hermanos, a lo Esmeralda contestó, tajante: "No, no quiero el amor de quien no me ama"

¿Fraude en el Cantando 2020? La revelación de Esmeralda Mitre tras ser eliminada

La heredera de La Nación aseguró que antes de ser eliminada del certamen había renunciado al programa y sembró más dudas sobre las votaciones del público. En ese sentido, resaltó que desde la productora LaFlia "no sabían qué hacer" para que se quedara porque la necesitan para levantar las mediciones de audiencia.

"La decisión la tomé yo una semana antes, y fue muy triste, me dio mucha pena porque yo sé que me necesitaban mucho. Ellos no superaban los dos dígitos del rating y conmigo si los superaban, y es más, llegaron a 14 puntos de rating cuando en general no superan los 10", confesó en una entrevista radial con el periodista Juan Etchegoyen.