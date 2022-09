La fuerte promesa de Mariana Fabbiani a su esposo: "Me voy a encargar"

La conductora Mariana Fabbiani sorprendió a su marido con una promesa que emocionó a sus seguidores de Instagram.

Mariana Fabbiani reapareció en las redes sociales con una tierna publicación para Mariano Chihade, su esposo, por el día de su cumpleaños. "Creeme que me voy a encargar", decretó la conductora macrista, haciéndole una promesa al empresario.

Con un posteo en su Instagram, Fabbiani recopiló algunas postales en familia y le dedicó un sentido mensaje a Chihade: "¡¡Feliz cumple mi amor!! Qué se cumplan los sueños ¡Te merecés todo lindo! Tu familia, tus amigos, todos los que tenemos la suerte de tenerte en nuestras vidas somos verdaderos privilegiados".

"Te amamos porque tenés un corazón enorme y porque sos una gran persona. Gracias por hacerme disfrutar cada minuto de la vida. Te amo, qué seas muy muy feliz. Creeme que me voy a encargar", agregó, en su declaración de amor para su marido.

Uno de los famosos que reaccionó a la publicación de la conductora macrista fue Marcelo Tinelli -conductor de Canta Conmigo Ahora- quien manifestó: "Feliz cumple Marianito querido!! Que hermoso lo que le decís Marian. Me emocionaste con tanto amor expresado en palabras hacia tu marido. Los quiero mucho".

Viviana Canosa liquidó al esposo de Mariana Fabbiani: "Pelotudo"

Meses atrás, Viviana Canosa arremetió contra Chihade en su ciclo Viviana con Vos (A24), luego de denunciar operaciones en su contra: "Hay una especie de campaña en la que cualquier pelotudo habla de mí. (...) De Brito y Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani. Mariano, mañana me voy a ocupar de vos. Sé que estás en este grupo periodístico pero hablás de mí todo el día en tus programas. Si lo tenés a de Brito (Ángel) como el que te soba el 'no sé qué cosa' yo mañana me ocupo de todo ese programa. Me voy a ocupar de Beto Casella también, ya me agotaste. (...) Yo les doy rating pero soy una persona que tiene una familia. Son todos una manga de cagones que le responden a los kirchneristas".

Siguiendo con su picante descargo, se dedicó a hablar puntualmente de Mariano Chihade con fuertes revelaciones: "A ustedes no les importa nada. Solo les importa esta (la plata). Les pido por favor que no me digan que no puedo hablar de Chihade. Un día dije algo de él y llamó llorando a este canal. Estos son los machos que tenemos en la tele como en la política. Vos y tu mujer, Mariana Fabbiani, se hicieron ricos durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo viven con ese nivel de vida de un programa de televisión? Vamos a hablar de tu relación con Mauricio Macri y cómo hiciste la fortuna que tenés".