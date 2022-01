La fuerte denuncia de la novia de L-Gante por una golpiza: "Me desfiguraron la cara"

A través de sus historias de Instagram, Tamara Báez, la novia de L-Gante, se expresó sobre el difícil momento que pasó al haber sido violentada físicamente.

En las últimas semanas, el nombre de L-Gante estuvo entre las tendencias mediáticas, ya que el cantante había sido imputado por tentativa de homicidio por parte de Christian Manzanelli, el exrepresentante de Yao Cabrera. Ahora, el nombre del intérprete vuelve a estar en auge, ya que en las últimas horas, su novia Tamara Baéz, hizo una fuerte denuncia por una fuerte golpiza que recibió en el pasado.

Activa en sus redes sociales como siempre, Tamara siempre intenta contestar todas las consultas y mensajes que recibe a diario por parte de sus seguidores. En este marco, muchas veces termina por revelar detalles de su vida personal para que la conozcan cada vez más. Así es como una internauta le compartió un artículo por privado en donde informaban sobre una pelea entre dos adolescentes, la cual había terminado muy mal. Conmovida por la situación, Báez abrió su corazón y reveló una dolorosa situación que atravesó en su adolescencia.

"A los 15, una chica más grande que yo, me desfiguraron la cara y sufrí muchísimo. Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas", reveló Tamara en sus historias de Instagram. Frente a esto, la influencer también contestó la pregunta de su seguidora, en donde le consultaba qué consejo le daría a las chicas que se meten en estas peleas callejeras. En primer lugar, la influencer pidió que por favor "no se peleen" ya que "queda feo" y "a veces hacen mucho daño".

Por otro lado, Tamara Báez, la novia de L-Gante continuó por contar cómo se sintió ridiculizada por la situación, ya que no recibió ayuda de nadie, sino que solo consiguió que se burlaran de ella. "Me acuerdo que mientras me pegaba, todas las demás gritaban felices, yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío", reveló con gran angustia la mamá de Jamaica.

En este marco, Baéz también aprovechó para hacerles un último pedido a sus seguidoras, ya que no le gustaría que alguna se vea en la misma posición que ella, así es como Tamara solicitó que "si ven a alguien que le están pegando, no se pongan a filmar el mal momento. Separen y calmen las cosas" porque "muchas veces puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza".

El nuevo emprendimiento de Tamara Báez

A pesar de que en los últimos dos años la fama de L-Gante creció a pasos agigantados y pudo empezar a vivir de las ganancias de su música, Tamara Baéz tiene algunos proyectos en mente que quiere llevar a cabo para contar con su propio ingreso de dinero. Así es como, a través de sus historias de Instagram, la influencer aseguró que dentro de poco saldrá su propia línea de ropa: "Este año esperen la línea de ropa que voy a sacar para las peques y para nosotras", adelantó.