La foto de Laport y Solita que despertó sospechas de "romance"

La icónica dupla de actores se mostró muy unida por un motivo especial que dejó pasmados a los seguidores de la recordada telenovela Amor en Custodia.

Osvaldo Laport y Soledad Silveyra se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas de la ficción gracias a la telenovela Amor en Custodia y al impacto de los memes que se hicieron con ella, que aún divierten a todos, principalmente a las nuevas generaciones. A más de una década de la exitosa ficción, se filtró una fotografía que muestra a la dupla "muy unida" en el marco de un nuevo proyecto laboral: los detalles del reencuentro de los actores que supieron calentar la pantalla chica.

Según información del portal de Laura Ubfal, Laport y Solita serán los protagonistas de la adaptación teatral local de La fuerza del cariño, historia que inmortalizaron Jack Nicholson y Shirley MacLaine en el cine, en 1983. La película se centra en la difícil relación de una madre, Aurora, con su hija, y en el romance que empieza a tejer con su vecino, un astronauta retirado que llega para cambiar el futuro de su familia.

La puesta contará con la dirección de Corina Fiorillo -directora teatral de vasta trayectoria- y además de los nombrados intérpretes (como la pareja protagónica) el elenco se completa con las actuaciones de Julieta Ortega, Dolores Ocampo y Damián Iglesias. Además, la comedia dramática tendrá producción del renombrado compositor Ángel Mahler y Leo Cifelli, y está previsto que se estrene el próximo 10 de enero en una sala del empresario Carlos Rottemberg (Multiteatro, Liceo o Multitabaris).

La fecha del regreso de Laport y Solita y las sospechas de "romance"

El reencuentro de los actores fue celebrado en las redes sociales y muchos seguidores de la dupla reavivaron las sospechas de romance que históricamente se trazaron sobre los actores. Aunque tanto Laport como Solita Silveyra cortaron en varias ocasiones los rumores, la mística que los hizo pareja en la ficción sigue intacta. En febrero de 2023, Laport concedió una entrevista a El Destape y ante la pregunta (en base a estas sospechas) sobre un acercamiento amoroso con alguna actriz con la que actuó en el pasado, reveló: "Si pudo haber sucedido algo, sucedió".

Además, sobre el impacto del meme de su famosa escena de declaración de amor a Silveyra ("necesito hacerte el amor"), el actor sostuvo: "(El meme) Me divierte mucho. Tengo una hija, tengo sobrinos y muchos amigos jóvenes que alimentan mi espíritu. No quiero ser como los adultos que viven prejuzgando, a mí me encanta aprender y escuchar. Gracias al meme he vivido situaciones bellísimas. Lo uso mucho para joder y en campañas solidarias de ACNUR. En Instagram tengo un porcentaje altísimo de fans mujeres, hombres gays y adolescentes que me adoran por el meme y yo les contesto a todos. Hay muchas personas con fantasías sexuales que me escriben, la verdad me río mucho".