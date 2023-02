Exclusivo: Osvaldo Laport, su vínculo con las trabajadoras sexuales y el sueño de interpretar un personaje gay

El popular actor emprende el desafío de dirigir El enganche, una obra teatral escrita por Julio Mauricio que explora la relación de un empleado y una trabajadora sexual de bajos recursos.

Osvaldo Laport volvió al teatro con una propuesta diferente a sus últimos trabajos: en el rol de director lleva adelante El enganche, un drama con Arnaldo André y Miriam Lanzoni que aborda la relación entre un empleado que acarrea muchísima frustración y una trabajadora sexual de bajos recursos. Más allá de algunos rasgos estereotipados con el que están trazados los personajes, el mensaje humanizador de la trama pesa más. En diálogo con El Destape, el actor popular adelanta su nuevo trabajo y repasa sus grandes éxitos de televisión y el impacto de su meme en la cultura joven.

- La obra plantea una historia que busca romper los prejuicios que pesan sobre el trabajo sexual, ¿cuáles fueron las preguntas que te surgieron antes de abordar este tema?

Como artista me atrae la posibilidad de ser un granito de arena para tener una sociedad más inclusiva. Este espectáculo transita diferentes emociones y realidades de cada personaje, en las que el público termina sintiéndose atraído, identificado y conmovido. El enganche fue escrito en los ‘70 y se estrenó en los ‘80, justo en el incipiente florecimiento de la democracia y, por suerte, la extirpación de la dictadura. Aún así el trabajo sexual, en ese momento llamado prostitución o simplemente putas, seguía criminalizado como si fuera una actividad oculta y con una discriminación tremenda. Cosas que hoy lamentablemente siguen ocurriendo, aunque ya la sociedad acepte que muchas personas lo ejercen con dignidad.

- ¿Te inspiraste en alguien para encarar el trabajo de imaginar a Carmen, la protagonista que ejerce como trabajadora sexual?

Es una buena pregunta, no sé si fue inspirador pero sí me sirvió muchísimo poder hablar con trabajadoras sexuales.

- ¿Cómo fueron esas charlas?

Se dieron en el marco de la docuficción Insomne -donde tuve la dicha de participar- que habla sobre los hoteles más emblemáticos de Argentina. El primer capítulo es sobre un lugar que se llamó Madame Safó, en Rosario, y tuve la posibilidad de entrevistar a trabajadoras sexuales con historias bellísimas. Está puntualmente el relato de una mujer que me contó que su madre fue trabajadora en ese establecimiento y te juro que escuchar la voz de ella al revelar cómo después de tantos años de lucha de su madre se consiguió un reconocimiento social para los trabajadores sexuales es muy conmovedor.

- ¿Hay fecha de estreno para la docuserie?

No lo sé, pero espero que sea muy pronto.

El éxito de la televisión, el furor del meme y el proyecto "secreto" de Osvaldo Laport con la comunidad LGBTTIQ+

- ¿Existe ‘el método Laport’?

Si hay algo que intenté siempre en cada uno de mis personajes televisivos, más allá de los aciertos o desaciertos, fue crearlos a partir de intenciones honestas y verdaderas. ¿Sabés cuántas veces paré escenas, a costa de sentir la puteada de los directores, porque lo que decía no me lo estaba creyendo?

Estamos todos muy enviciados, acostumbrados, ‘prostituidos’ en que todo debe hacerse rápido porque sino la gente se aburre y cambia de canal. Jamás olvidaré cuando, en los últimos contratos míos de telenovela, el productor venía y me decía (lo dice en tono neutro, para evitar que se sepa de quien habla): ‘Ova, rapidito, rapidito’. Eso no es interpretar, eso es escupir letra. A veces pienso que los empresarios quieren que todos los actores seamos como eyaculadores precoces de la palabra. Estoy tan enamorado de lo que hago que mi única preocupación en mi compromiso con el arte es ser honesto, más allá del éxito o el fracaso.

- A lo largo de tus roles en televisión no te faltaron las escenas de pasión. ¿Cómo encarás estas situaciones?

Hablando, siempre. Me he encontrado con compañeras más descontracturadas y compañeras con ciertas complejidades, que obviamente fueron respetadas a la hora de grabar escenas amorosas.

- ¿Y si el amor de ficción deja de ser una ficción para convertirse en algo real?

Hay que saber encontrar el equilibrio en todo, eso nos mantiene en la posibilidad de no lastimar al otro o lastimarse uno mismo. Tu pregunta apunta a sI he vivido situaciones de este tipo y la respuesta es sí, y muy personales.

- En ese equilibrio por no lastimarte o lastimar a otro, ¿hubo algún arrepentimiento?

(Piensa) Si pudo haber sucedido algo, sucedió. Pero siempre con equilibrio.

- ¿Cómo te llevás con la cultura joven que te redescubrió a partir de un meme de la telenovela Amor en Custodia?

Me divierte mucho. Tengo una hija, tengo sobrinos y muchos amigos jóvenes que alimentan mi espíritu. No quiero ser como los adultos que viven prejuzgando, a mí me encanta aprender y escuchar. Gracias al meme he vivido situaciones bellísimas.

- ¿Usas tu meme de ‘necesito hacerte el amor’?

¡Sí Lo uso mucho para joder y en campañas solidarias de ACNUR. En Instagram tengo un porcentaje altísimo de fans mujeres, hombres gays y adolescentes que me adoran por el meme y yo les contesto a todos. Hay muchas personas con fantasías sexuales que me escriben, la verdad me río mucho.

- ¿Te gustaría interpretar un personaje homosexual?

Estoy en un proyecto posible de una serie. Me consultaron y el único requisito que pedí es que fuera una producción inclusiva y adulta, no una paja. Es una historia sobre la diversidad sexual.