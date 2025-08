El doloroso momento que golpea a la familia Tinelli.

La familia Tinelli es conocida por su fuerte unión, tanto en lo personal como en lo afectivo. Más allá de la exposición mediática, el clan mantiene un lazo sólido y acompaña en los buenos y malos momentos. Esta vez, la tristeza golpeó a una de sus integrantes más queridas: Mimi Alvarado, pareja del Tirri y figura muy cercana a todos los Tinelli.

La panelista e influencer atraviesa un profundo dolor tras la pérdida de su perrita Lily. La noticia fue compartida por la propia Mimi a través de sus redes sociales, donde suele mostrarse muy activa y abierta con sus seguidores.

Mimi Alvarado despidió a su perrita Lily a través de las redes sociales.

Con un mensaje desgarrador, despidió a Lily, su compañera de 15 años, que falleció en República Dominicana mientras ella estaba de viaje. "En memoria de la mitad de mi corazón, Lily. La reina de mi casa. No sé cómo será todo sin ti cuando vuelva. Más no puedo decir... No llegué a tiempo...", escribió, conmoviendo a todos.

El posteo rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, entre ellos los de Silvina Escudero, Majo Martino, Barbie Simons y Mica Tinelli, que no dudó en acompañarla en este difícil momento.

Cómo es la relación de Mimi Alvarado y Marcelo Tinelli

Desde que Mimi Alvarado se integró al entorno de los Tinelli, su vínculo con Marcelo surgió en el marco del fuerte lazo familiar que une a su pareja, Luciano “El Tirri”, primo del conductor. Con el paso del tiempo, Mimi se convirtió en una presencia habitual en eventos, reuniones y producciones vinculadas al mundo de Marcelo, lo que consolidó una relación basada en el respeto y el cariño mutuo

Aun así, la convivencia pública no estuvo exenta de diferencias. En octubre de 2024, Mimi protagonizó un enfrentamiento con Milett Figueroa, novia de Marcelo y jurado del reality Cantando 2024. Ese cruce público generó tensión entre ambas, y Marcelo señaló en medios que, aunque mantiene una “muy buena relación” con Mimi, prefería no intervenir: “son dos personas adultas, lo tienen que resolver entre sí”.

Marcelo Tinelli junto a su novia Milett Figueroa, su cuñada Mimi Alvarado y su primo El Tirri.

Por su parte, Mimi destacó que conoce a Marcelo desde hace casi dos décadas, y vivió su evolución atravesando distintas etapas. Asegura que, pese a esa familiaridad, su relación con Milett cambió radicalmente y surgieron tensiones detrás de cámara, especialmente durante el reality y veranos compartidos en Punta del Este

A pesar de estos inconvenientes, Marcelo dejó en claro que ambas mujeres le son muy queridas y que mantiene afecto por ambas, lo que demuestra que el respeto familiar sigue siendo prioridad dentro del círculo Tinelli