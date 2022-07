La ex Gran Hermano con la que Rodrigo De Paul habría coqueteado: "Me escribió y lo borró"

La modelo dio a conocer que el futbolista le envió mensajes hace poco tiempo. Rodrigo De Paul está en pareja con Tini Stoessel desde hace pocos meses.

La modelo Marian Farjat contó que Rodrigo De Paul le había enviado mensajes subidos de tono en las redes sociales y causó polémica en medio de la relación del futbolista de la Selección Argentina con la cantante Tini Stoessel. La exparticipante de Gran Hermano reveló que compartió esa información en la sección de mejores amigos de Instagram y que alguien de su círculo la traicionó y lo viralizó.

"La storie la subo a mejores amigos, donde nada más tengo 13 personas. Nunca me imaginé que se iba a viralizar. Claramente tengo que sacar gente de mejores amigos porque no son fieles", comentó Farjat en su descargo, tras contar que De Paul le habría escrito por mensaje directo en sus redes ym al ratom habría borrado lo que le envió. "Yo creo que habrá sido hace poco. Me habló y después lo borró y yo lo vi, pero tarde", agregó la modelo.

Farjat aseguró no acordarse cuándo fue que el futbolista le envió el mensaje por Instagram pero dijo que cree que fue hace poco tiempo. "Básicamente fue esa la historia, no tengo mucho más para decir. Lástima que no lo vi antes porque si no se picaba", concluyó la influencer.

Cómo vive su presente Camila Homs tras su separación de Rodrigo De Paul

Florencia de la V dialogó con la madre de los hijos de De Paul y aseguró que no estaría tan bien como se muestra. "Yo hablé con Camila ayer. Estuvimos hablando de ella, de esta nueva pareja, de este chico que estaría conociendo. Lo primero que me dijo sobre el tema fue 'hoy elijo estar con personas que me hacen bien'. Ella me dice 'mirá, la verdad que yo de ese tema no quiero hablar mucho. Lo que si considero es que merezco más'. Ella no estaba contenta con ese acuerdo, que estaban por cerrar. A ella le parecía que no era justo", comenzó su descargo la conductora de Intrusos.

"Yo le hablaba de lo económico y ella me dijo 'la verdad, es algo que a mí hoy no me interesa. Mi prioridad es cuidar a mis hijos, a mi bebé que no tiene un año todavía'. Ella no se esperaba este desenlace, todo lo que se tocó atravesar y de qué manera", continuó De la V. Y cerró: "Ella tiene una familia en Europa, acababa de ser mamá y todo lo que después sucedió, la tomó por sorpresa".