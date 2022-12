La escalofriante confesión del Pepo tras la condena: "Me parece oír a los pibes"

Miguel Ángel Pierri reveló la escalofriante confesión que le hizo El Pepo, a días de que se confirmara la sentencia a cuatro años y siete meses de prisión.

El abogado Miguel Ángel Pierri reveló en las últimas horas una escalofriante y durísima confesión que le hizo Rubén "El Pepo" Castiñeira, que fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión por un choque en el que murieron dos amigos e integrantes de su banda. "Me parece oír a los pibes", le confesó el cantante de cumbia al letrado, en referencia a las dos personas que fallecieron en el accidente por el que fue condenado.

En julio del 2019, mientras manejaba por la Ruta 63 junto con varios amigos e integrantes de su banda, El Pepo protagonizó un incidente vial en el que murieron dos personas: Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh. Esta semana, el músico fue condenado finalmente a cuatro años y siete meses de prisión. Actualmente, El Pepo cumple arresto domiciliario desde hace más de tres años y está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Tras conocerse el resultado del juicio, Miguel Ángel Pierri sorprendió al revelar una escalofriante confesión que le hizo el cantante. "Lo voy a decir ahora porque ya terminó el juicio, pero es algo que nunca dije. Pepo me confesó: 'De noche me despierta el ruido a chapa y me parece oír a los pibes'", contó el abogado durante una entrevista radial con Tardes Policiales (XLFM Radio).

En ese sentido, el letrado también explicó que el músico recibe tratamiento por parte de psicólogos y psiquiatras para ocuparse no solo de sus adicciones sino también de estas situaciones que vive. Al respecto, aseguró que El Pepo presenta una leve mejoría, mientras que también detalló que el juez pidió que le remitan periódicamente todos los informes de terapia sobre el cantante. "Los controles son muy estrictos y eso está perfecto", consideró Pierri.

Por otra parte, el conocido abogado también consideró que El Pepo también es parte de la tragedia en la que perdieron la vida sus amigos. "Él vivió un calvario. Es todo un consenso de tragedias. Las víctimas son las que murieron, pero Pepo también pudo haber muerto, lo mismo la compañera que viajaba adelante", explicó Miguel Ángel Pierri.

El hecho por el que El Pepo fue condenado

Todo se inició en la madrugada del sábado 20 de julio en la ruta provincial 63, a la altura del partido bonaerense de Dolores, cuando El Pepo perdió el control del vehículo mientras viajaban hacia una gira en la localidad balnearia de Villa Gesell, por el paso de un animal, y volcó en una zanja.

Como consecuencia, Pepo y la corista solo sufrieron lesiones, mientras que el manager y el trompetista que iban dormidos y sin el cinturón de seguridad, en la parte trasera de la camioneta Honda CRV blanca, murieron en el acto.