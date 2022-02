La emotiva foto que compartió Vero Lozano: "Milagro"

Vero Lozano sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna imagen en sus historias de Instagram.

Verónica Lozano compartió una conmovedora imagen en sus redes sociales en donde se la ve contenta y de buen humor, fundamental para la larga recuperación que le aguarda. La conductora posteó la fotografía en sus historias de Instagram, donde suele mostrarse muy agradecida del acompañamiento de su pareja, Corcho Rodríguez, e hija (Antonia).

La impactante grabación de Vero Lozano cayendo de una aerosilla logró que se entendiera en nuestro país la clase de accidente que la conductora sufrió durante sus vacaciones en Aspen, Estados Unidos. Lozano cayó de una altura de siete metros y se rompió los dos talones, lo que la obligó a estirar su licencia en Cortá por Lozano, ya que los expertos le recomendaron operarse en el país norteamericano, además de que no puede volar por la inflamación en sus dos piernas.

"Una semana o 10 días más tiene que estar allá. La operación salió perfecta, el cirujano estaba feliz con el resultado", explicó Analía Franchín, amiga de Lozano y una de las testigos de su caída. En ese sentido, los especialistas ya adelantaron que a Lozano le espera una larga recuperación por delante. Intervenida quirúrgicamente el jueves pasado, la conductora ya recibió el alta médico y en las últimas horas, Vero Lozano sorprendió con una imagen en sus historias de Instagram.

"Doctor Milagro", escribió la conductora junto a una fotografía con el especialista que se encargó de su intervención. En la tierna imagen se la puede ver a la conductora en su cama de hospital, feliz y agradecida con el médico que le operó los dos talones. La alusión es clara para una de las ficciones más exitosas del 2021 en Argentina, con la que compartió la pantalla de Telefe.

Vero Lozano junto al doctor que la operó.

El enojo de Analía Franchín con los operarios de la aerosilla

"Los dos operarios de la aerosilla fueron dos pelotudos, porque estaban con la música a full y no se dieron cuenta de que les estábamos gritando. Pero no es que les gritábamos solo nosotros. Todo el mundo les estaba gritando. No sé, ya habrá tiempo de pensar las cosas más en frío, pero estoy segura de que hubo negligencia y que no estaría mal que se comieran alguna demanda", explicó Franchín.

De este modo, Vero Lozano continúa con su recuperación tras el accidente y se abre una nueva ventana: la de una posible demanda contra las autoridades que administran la aerosilla por negligencia. Hasta este momento, no se registró ninguna causa en contra de ellos y la damnificada pasa sus días esperando a regresar a Buenos Aires para seguir con su rehabilitación.