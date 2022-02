La drástica decisión de Mica Viciconte sobre su hijo: "Mucho no le gustó"

A dos meses de convertirse en mamá por primera vez, Mica Viciconte contó cómo se prepara para recibir a su hijo.

Luego de muchos falsos rumores y tras haber reiterado en varias ocasiones su creciente deseo de convertirse en mamá, Mica Viciconte anunció su embarazo en MasterChef Celebrity. Desde aquel entonces, los fanáticos de la influencer se mantuvieron al pendiente del avance de su gestación y, ahora que faltan tan solo unos meses para que de a luz, anunció una polémica decisión que tomó con respecto a la llegada de su hijo.

En diálogo con Catalina Dlugi para su programa radial, Mica Viciconte contó como transita su embarazo, las ganas que tiene de recibir a su primer hijo junto a Fabián Cubero y la rotunda decisión que tomó con respecto al nacimiento de su hijo. "Ya les dije a todos que cuando nazca Luca, voy a necesitar dos semanas sola para conectar con él y acostumbrarme a esa nueva vida", empezó por explicar la influencer, una decisión que, sin dudas, molestó muchísimo a su mamá, Marcela Pierrere.

Lo cierto es que Viciconte siempre fue de demostrar que tiene un carácter muy fuerte y que lo que ella decida será muy difícil de poder sobrepasarlo, por lo que, a la hora de dar a luz, la panelista dejó en claro que prefiere mantener la privacidad para adaptarse al nuevo ritmo de vida que su hijo Luca le impondrá. Sin embargo, pese a estar muy convencida de esta decisión, la participante de MasterChef Celebrity aseguró que no fue muy bien recibida por todos los miembros de su familia.

"Algunos lo entendieron, otros más o menos y la que peor lo tomó fue mi mamá, que se enojó", comenzó por acusar la artista. "Me dijo que ella puede cocinarme, o hacerme lo que le pida, pero yo le expliqué que ese tiempo lo necesito. Y mucho no le gustó", amplió Mica Viciconte sobre el tema. Sin embargo, como la influencer se estrenará por primera vez en el mundo de la maternidad, no descarta la posibilidad de equivocarse y salir en búsqueda de ayuda al poco tiempo: "¡Ojo! ¡Por ahí a los dos días me desespero y la llamo para que venga corriendo!".

Un compañero fiel y ideal para esta etapa: cómo es el vínculo de Viciconte con Cubero

Fueron varias las veces en las que Mica Viciconte aseguró que las hormonas muchas veces se apoderaron de ella durante el embarazo y le resultó bastante complicado manejar sus impulsos, sin embargo, afortunadamente cuenta con el apoyo incondicional de Fabián Cubero, quien está muy contento con la llegada de su primer hijo varón.

"Fabián se está encontrando con un demonio en vida", comenzó por analizar Viciconte admitiendo que no resulta fácil de llevar en esta etapa de su vida. "La lleva bien, es re compañero, tuvimos una charla y le expliqué que es algo que no puedo manejar, que necesito más atención, y él no tuvo problema y puso quinta. Está atendiéndome", sentenció.