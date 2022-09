La drástica decisión de los Montaner tras el final de La Voz Argentina

La familia Montaner fue vista públicamente con Stefi Roitman, Camilo Etcheverry e Índigo.

La familia Montaner se unió luego de la final de La Voz Argentina, que tuvo como jurado a Mau y Ricky. Tras la culminación del reality show, tomaron la decisión de regresar al país donde residían antes de trabajar en Telefe y fueron vistos en el aeropuerto de Ezeiza.

Junto a Stefi Roitman, Camilo Etcheverry, Evaluna Montaner e índigo, hijo de estos últimos dos, partieron hacia Miami para volver a hacer su vida. Todos habían viajado a Argentina meses atrás por La Voz Argentina, y tras el final ocurrido el pasado 12 de septiembre, retomaron hacia el país norteamericano.

La familia Montaner en el aeropuerto de Ezeiza

Por su parte, Ricardo no estuvo en el viaje de vuelta y parece que se queda en el país. Mientras tanto, se hicieron presente en el aeropuerto de Ezeiza y fueron fotografiados por la prensa, mostrándose predispuestos y sin ningún tipo de inconvenientes. La cara de Índigo, de cinco meses, la ocultaron por razones lógicas.

La final de la competencia de canto tuvo como ganador a Yhosva Montoya, del team Soledad Pastorutti, quien superó a Ángela Navarro, del team Lali Espósito, y a iván Papetti, de Mau y Ricky. De esta manera, los venezolanos no estarán más en Argentina hasta la tercera edición a realizarse en el año 2023.

Grave denuncia de participante de La Voz Argentina contra Mau y Ricky

La final de La Voz Argentina terminó a pura polémica. Y como si fuera poco, en las últimas horas, una participante denunció a Mau y Ricky, los músicos e hijos de Ricardo Montaner que se desempeñaron como jurados del exitoso programa de Telefe.

De acuerdo a lo que indicó Julia Ferrón, participante oriunda de Arrecifes (Provincia de Buenos Aires), sufrió maltrato por parte de los cantantes. Todo comenzó luego de una devolución que le hicieron los hermanos. Ella los frenó y les expresó, a modo de broma: "Mejor, ustedes no".

Sin embargo, la situación se puso complicada en el estudio, por lo que advirtió: "¡Lo que les dije fue una broma! Yo prefería que me hablara Sole porque le había visto una sonrisa de oreja a oreja mientras cantaba". En dicho marco, y en diálogo con Radio Uno Arrecifes, la concursante de La Voz Argentina disparó: "Mau y Ricky están siempre a la defensiva. Y después, me gritaron que bajara la foto que me había sacado con ellos. Mucha niñería para la edad que tengo". Y hasta sostuvo que la sacaron del programa por hacer un "mal chiste".