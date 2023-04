La dolorosa despedida de Marixa Balli: "Te voy a llevar en mi corazón"

Marixa Balli publicó un doloroso video en sus redes sociales en el que se despidió de una persona muy querida.

Marixa Balli compartió todo su dolor en las últimas horas al publicar una triste despedida en su cuenta de Instagram. "Te voy a llevar en mi corazón toda la vida", se lamentó la panelista de LAM en el sentido video que compartió en sus redes sociales.

En la medianoche del martes, tres personas personas murieron luego de que una casa se derrumbara en Flores. Además, hubo más de una decena de heridos. Después de tres días de intensas búsquedas, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de Felicitas Cherre, de 72 años. Una noticia que entristeció a todos, incluida Marixa Balli.

La panelista de LAM compartió una dolorosa despedida en sus redes sociales para Felicitas Cherre, a quien conoció en su local de ropa de Flores. En su cuenta de Instagram, Marixa Balli publicó un video en el que no pudo contener las lágrimas. "Yo veo hoy en la entrada del local, unas flores y unas velitas. Pregunto qué pasó y me dicen: ‘¿Viste lo del derrumbe?’. Y yo digo: ‘Sí, terrible’. A Felicitas no la encontraban, yo ni estaba enterada", comenzó explicando la exbailarina.

"Yo le permitía a Felicitas venir tipo tres y media de la tarde, y sentarse en la vidriera al costado para que vendiera. Era una señora mayor, un amor de persona, que me dijo con mucha educación: ‘Marixa ¿yo puedo vender acá mis medias?’", siguió Balli su relato, al tiempo que contó que le había tomado mucho cariño por "su esfuerzo de todos los días". Triste por la muerte de Felicitas, a quien calificó de tierna, la panelista de LAM agregó: "Y cuando me entero que era a ella a la que estaban buscando, que jamás me hubiera imaginado, la verdad que me partió el corazón, porque la quería mucho como ella a mí”.

Sin poder contener las lágrimas, Marixa recordó que Felicitas le había traído un regalo para las fiestas desde Perú. "Este es mi homenaje para una persona de mucho laburo", sumó la exbailarina, visiblemente conmovida. "Felicitas, te voy a llevar en mi corazón toda la vida", continuó Balli en el video que cerró asegurando que "siempre, ese pedacito de mi vidriera, va a ser de ella”.

