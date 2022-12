La China Suárez anunció un nuevo embarazo: "Ahora me dejan contarlo"

La actriz y cantante dio a conocer su alegría por una noticia que dejó a todos sus seguidores desconcertados. "La China" Suárez se mostró muy feliz ante la inminente llegada de un nuevo ser amado al mundo.

Eugenia "La China" Suárez dio a conocer una alegre noticia que dejó atónitos a sus seguidores de Instagram. La protagonista de filmes como Los Padecientes y Abzurdah reveló que un embarazo viene en camino y aseguró que está extasiada de felicidad al respecto.

La expareja de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña compartió una historia de Instagram donde mostró la ecografía que se hizo una de sus mejores amigas, a quien considera una hermana, que está esperando un bebé. "Ahora sí me dejan contarlo. Argentina campeón del mundo y mi mejor amiga/hermana embarazada", comienza el texto que la celebridad escribió en su publicación.

“¿Qué más te puedo pedir, 2022? Agus, ¡te amo!”, cerró su posteo la artista que comenzó su carrera televisiva en tiras de Cris Morena como Rincón de Luz y Casi Ángeles.

La emoción de "La China" Suárez tras la victoria de Argentina en el Mundial 2022

"Somos campeón del mundo. Este día me lo guardo para siempre en el corazón. Qué lindo es ser argentino carajo", escribió la madre de Rufina, Magnolia y Amancio en el pie de foto de un posteo donde compartió un video de los festejos. En el clip, se puede ver a la actriz sentada en los hombros de un amigo alentando a la gente que la rodea, que grita: "La China, la la la la. La China, la la la la", en alusión a la canción dedicada a las abuelas en los festejos por la Copa del Mundo.

Nicolás Cabré sobre su relación con "La China" Suárez

"'La China' es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella. Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos", soltó el actor de Botineras y Los Únicos en diálogo con Dante Gebel, al hablar de la crianza de la niña que tuviero con Suárez en 2013.

Cabré aceptó tener algunas diferencias con su ex en cuanto a la crianza de la niña pero aseguró que las manejan muy bien. "Por eso nos separamos, pero hacemos un equipo. La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos. No solo somos la China y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia", contó. Y cerró: "Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así porque todo lo vive ella (Rufi). Entonces, ella ve a sus padres compañeros, somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas".