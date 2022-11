L-Gante reveló lo que nadie se imagina de Eduardo Feinmann: "Churrito"

El cantante de cumbia 420 habló del periodista y lo expuso con una situación que vivieron juntos. De qué se trata.

L-Gante fue polémico a la hora de referirse a Eduardo Feinmann, luego de que lo cruzara en su programa emitido por Radio Mitre a raíz de unos comentarios del cantante sobre la marihuana. Frente a esta situación, el joven aprovechó que fue interceptado por el móvil de un programa de espectáculos y reveló detalles inimaginables sobre su relación con el periodista.

"Lo dicho por L-Gante en la Expo Cannabis es casi una apología de la droga. Es un mensaje nefasto para los más jóvenes. El mensaje que da es que para estar enfocado hay que fumar marihuana", expresó Feinmann. El programa A La Tarde conducido por Karina Mazzocco en América TV buscó al artista y le hicieron un par de preguntas.

"No escuché nada, me lo comentaron pero no lo busqué", dijo. Inmediatamente, bromeó por la situación y contó qué fue lo que hizo con Feinmann tiempo atrás. "Que la chupe. ¿Vos no sabías que Feinmann fuma?", preguntó retóricamente dando a entender que el periodista probó el cannabis de forma recreativa.

"Que lo diga alguien que sea careta de verdad, no Feinmann que con él compartimos churrito", sorprendió L-Gante entre risas. Hace más de un año, el joven le brindó una entrevista al conductor de La Nación Más y Radio Mitre en la cual también hablaron de la marihuana. De hecho, no es el primer episodio de Feinmann con este tema: varios años atrás, se dio la histórica pelea con Andy Chango que derivó en un partido de tenis.

L-Gante sedujo a Karina Mazzocco en vivo

L-Gante sorprendió a Karina Mazzocco en A La Tarde (América TV) al tirarle un picante comentario en vivo. Una vez más, el creador de la cumbia 420 demostró su faceta seductora frente a las cámaras.

Esta no es la primera vez que L-Gante intenta conquistar a una mujer en televisión. Recientemente, el cantante fue vinculado con Wanda Nara e incluso le coquetea a través de Instagram dejándole comentarios picantes. Esta vez, coqueteó con Karina Mazzocco en vivo en plena entrevista.

Todo comenzó cuando Mazzocco le hizo una nota a Elián Valenzuela para preguntarle por los rumores de romance con Wanda. Sin embargo, el cantante la sorprendió con una contundente declaración de amor. "No se aguantan y me quieren preguntar por Wanda. Vos sabés que en la calle todos me preguntan '¿Y Wanda? ¿Es verdad que estás con Wanda?'. Pero somos buenos amigos", comenzó el cantante.

Fue entonces cuando Karina lo encaró con una pregunta muy concreta: "Escuchame, ¿estás enamorado?". "Sí, estoy enamorado de mí mismo", bromeó el cantante. "En algo andás, Elián, contanos", insistió Mazzocco. "Y de la conductora", sumó L-Gante, dejando a Mazzoccco sin palabras. Acto seguido, Elián cortó el teléfono y se fue.