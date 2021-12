L-Gante fue imputado por tentativa de homicidio: los detalles

Luego del cruce que protagonizó con el manager de Yao Cabrera, el famoso cantante de cumbia, L-Gante, se encuentra siendo investigado por la Justicia por tentativa de homicidio simple y amenazas.

El martes pasado, el nombre de L-Gante se colocó en la cima de la polémica luego de haber protagonizado un fuerte enfrentamiento con Cristian Manzanelli, el mánager del famoso youtuber Yao Cabrera. El episodio que tuvo lugar en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo idea que se realizó una pelea de exhibición entre el influencer uruguayo y el famoso boxeador "El Chino" Maidana y evento al cual el cantante asistió.

En una situación que llevó al enfrentamiento de L-Gante y Manzanelli, ambos artistas comenzaron a acercarse con ánimos de pelea, pero la situación se salió de control y generó gran revuelo. "Fui de onda ahí, nomás. Cuando me rescato en esa conferencia estaban hablando de mí en vivo y yo aplaudiendo como un logi, ni sabía que estaban hablando de mí. Las cosas se hablan por privado. Encima, primero, me ponían la condición ‘L-Gante vos si sos de barrio por qué no hacés tal cosa’. Yo le dije ‘¿sabés qué? Soy re de barrio’", fueron los motivos que relató el cantante que lo llevaron a enfrentar al mánager de Cabrera. "Ese pedazo de concheto de traje, que tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en una conferencia llena de boxeadores y de seguridad... después no saben cómo achicó el chinchulín cuando lo encaré", insistió el cantante el mismo día del escándalo a través de sus redes sociales.

Luego de haberse sentido atacado por las palabras de Manzanelli, L-Gante salió al cruce con una copa rota en la mano, según detalló el mánager. Frente a esta situación, la demanda fue elevada la justicia por parte de Cristian y Fernando Burlando, su abogado, para acusar al cantante por tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas. "Me amenazó manifestando: '¿Tenés miedo de que te rompa la boca?', en el momento en que toma una copa, la rompe y se aproxima hacia mi humanidad. En esos momentos, en razón de sus movimientos, temí claramente por mi vida, dado que en su mano derecha contaba con un objeto corto punzante, no pudiendo lograr con su cometido gracias a la intervención de numerosas personas que pudieron reducirlo y retirarlo del lugar", declaró Cristian Manzanelli en el escrito que ya se encuentra radicado en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58.

"Realmente metimos la denuncia por todos lados porque veíamos que no teníamos respuestas, hasta que el juez de instrucción N° 58 se hizo cargo de la competencia. La investigación tiene que ver con una tentativa de homicidio y amenazas calificadas", explicó Fernando Burlando sobre las medidas legales que decidió tomar junto a su cliente, Cristian Manzanelli, en diálogo con Teleshow. "Hay mucha prueba testimonial, más allá de los videos, que se aportan para tratar de acreditar todo esto. Y vamos a aportar también datos de temas que hablan de la actitud de L-Gante frente a los ciudadanos, donde no hablan de que es un chico tranquilo, sino son temas que hablan de una personalidad muy agresiva", explayó sobre las medidas a tomar para defender a su cliente.

La palabra de Alejandro Cipolla: qué dijo el abogado de L-Gante

Así como la defensa de la víctima dio su punto de vista, el abogado de L-Gante, quien recibió la fuerte demanda, decidió hacer algunas declaraciones públicas para dejar en claro que su cliente había sido acusado de forma "exagerada". "Ya fue imputado formalmente, yo me anoticié de esto por la Cámara de Apelaciones. Mañana nos vamos a presentar en el juzgado, nos vamos a poner a derecho para explicar todo", expresó en un principio Alejandro Cipolla, abogado del cantante, al portal Teleshow.

L-Gante fue imputado por tentativa de homicidio.

"Me parece que es una acusación totalmente falsa y exagerada. Asignarle una calificación legal como ‘tentativa de homicidio’ me parece muchísimo. Lamentablemente, Elián hoy en día es una de las figuras más importantes del país y tiene estos ataques porque genera prensa constante", continuó el letrado que también defiende a More Rial.

Luego de aclarar que tenía pruebas en donde se notaba claramente que L-Gante no había sido quien rompió la copa, ni mucho menos que tenía intenciones de atacar a Manzanelli con aquel objeto, Cipolla cerró con una breve predicción de lo que podría pasar con el caso. "Me parece muy exagerado, pero vamos a ver qué comportamiento adopta el juzgado. Creo que la causa va a tener curso por la acusación, pero dudo que salga condenado. Es imposible, no tiene lógica alguna", sentenció.