Karina La Princesita le puso los puntos en público a su hija: "A ningún lado"

Karina La Princesita le marcó la cancha a su hija Sol Cwirkaluw.

Sol Cwirkaluw hizo un pedido jugado en las redes y su mamá, Karina "La Princesita" no dudó en marcarle los límites públicamente. La adolescente es hija de la cantante y El Polaco, lleva la música en las venas, sin embargo, su mamá no le pierde pisada y la tiene cortita, así lo demostró en las últimas horas.

La hija de Karina "La Princesita" y El Polaco utilizó su cuenta personal de Twitter para hacerle un pedido especial a sus seguidores. Sol Cwirkaluw cumple 15 años el 30 de julio, por lo que expresó con tiempo cuál sería el regalo ideal para esa fecha tan especial. La adolescente dijo: "Si alguien me quiere regalar la entrada al Lolla para mis XV no me enojo, gracias". De esa forma, Sol dejó en evidencia que no se quiere perder el Lollapalooza del año que viene.

Karina "La Princesita" rápidamente se hizo eco del pedido que hizo su hija y con ánimos de que recordarle que no se manda sola, la artista respondió su publicación poniéndole los puntos: "Que sean dos porque si no es conmigo no vas a ningún lado". Por su parte, Sol Cwirkaluw hasta el momento no le respondió a su mamá, por lo menos no lo hizo de manera pública.

La reacción de los seguidores a la respuesta de Karina

Como era de esperarse, las reacciones de los seguidores de "La Princesita" no se hicieron esperar y mucho estuvieron a favor de que sea ella quien acompañe a su hija a un evento de semejante magnitud como lo es el Lollapalooza. Las respuestas a la cantante fueron muy variadas.