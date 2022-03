Karina Jelinek despertó rumores de embarazo: "Lo dejo a tu criterio"

La empresaria y modelo expresó hace varios meses sus "ganas de ser mamá" y contó que su pareja Florencia Parise la acompaña en este proceso.

Karina Jelinek sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram con una foto que causó revuelo y despertó rumores de embarazo. A mediados de 2021, la modelo y mediática hizo público su romance con Florencia Parise, su gran amiga desde hace varios años. En aquel entonces sus ganas de ser mamá ya eran conocidas.

La relación entre ambas se mantuvo en secreto mucho tiempo, hasta que Yanina Latorre contó el año pasado que Jelinek y Parise "maquillaban" su vínculo detrás del término "amigas íntimas" para preservar su relación. Ahora, los rumores de un posible embarazo de la mediática pusieron en alerta a sus fans.

Karina Jelinek y Florencia Parise: ¿Están embarazadas?

En las últimas horas, la modelo compartió en sus historias de Instagram una imagen en blanco y negro en la que se encuentra posando de perfil y su vientre está hinchado. Jelinek no dio mayores detalles sobre la foto que llamó la atención de sus miles de seguidores.

Hace unos meses Karina conto que tiene ganas de convertirse en madre y para ello eligió la opción de subrogación de vientre en Estados Unidos, al igual que lo hizo su colega Luciana Salazar. La mediática pensó en este método por una "complicación médica". Sin embargo, todavía es un misterio si en verdad espera un hijo.

Jelinek expresó sus primeros deseos de ser madre en junio de 2021 cuando fue invitada a PH: Podemos hablar, con la conducción de Andy Kusnetzoff: "Me gustaría adoptar porque hay tantos niños que no tienen a dónde ir y necesitan un hogar o alquilar un vientre también. ¿ Por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente se va dar. Estoy en eso".

En cuanto a la opción de alquilar un vientre, explicó que estaba en "proceso" y que una amiga de ella iba a "poner el vientre". En lo que respecta a su pareja sobre esta decisión aseguró que no estaba sola: "Flor me súper apoya. Además, ella ya es mamá así que tiene experiencia y adora los bebés.

"Me prometió que me va a ayudar a cuidar a mi hijo y estoy segura que va a ser así: creo que se va a levantar a la noche más que yo", manifestó la modelo. Hasta el momento Karina no habló al respecto y dejó a sus seguidores con libre imaginación.

A principios de este año, habló sobre su relación con Florencia Parise y dio detalles de cómo viven en pareja. "A Flor la quiero mucho, vivimos juntas y compartimos lindísimo momentos. Cuando decida hablar sobre mi vida privada, lo voy a hacer, pero siento que aún no llegó ese día. Si quiero que todos sepan que estoy tranquila y bien acompañada, no estoy sola", explicó en diálogo con Revista Gente.