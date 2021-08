Jorge Rial liquidó a Susana Giménez por volver "a Argenzuela"

Jorge Rial respondió a algunas preguntas de sus seguidores y, cuando lo consultaron por Susana Giménez, el conductor de Argenzuela fue muy irónico contra la diva.

Después de varios meses instalada en su lujosa chacra "La Mary" de Uruguay por la pandemia de coronavirus, Susana Giménez volvió a su Argentina natal y Jorge Rial aprovechó para destrozarla irónicamente a través de su cuenta oficial de Instagram (@jrial). "A ´Argenzuela´???? Volvió???", disparó el conductor del programa que justamente lleva ese nombre en Radio 10.

El periodista de 59 años liquidó así a la diva de 77 ante la consulta de uno de su más de un millón de seguidores en la mencionada red social. "Mientras esperamos que debute (Lionel) Messi, ¿qué quieren preguntar?", lanzó el ex Intrusos (América), a lo que uno de los usuarios le escribió "¿qué opinás de que volvió Susana, Jorge?". Entonces, él se despachó con una contestación lapidaria y contundente acompañada por un emoji de risa.

Jorge Rial destrozó a Susana Giménez por volver a "Argenzuela".

Cuando Susana Giménez habló de Argenzuela

En abril de 2021, la conductora le brindó una entrevista a Pan y circo, que lidera Jonatan Viale por Radio Rivadavia (AM 630), y cuando le pidieron su opinión sobre la actualidad nacional fustigó al Gobierno liderado por Alberto Fernández: "Me preocupa mucho. Veo los noticieros y por supuesto que me angustia. Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina... Cada vez que matan a un tipo para robarle el auto es como si me mataran a mí, no puedo creerlo. La inseguridad es tan terrible como el virus".

Entonces, cuando uno de los panelistas quiso saber si estaría dispuesta a regresar pese a que tiene a buena parte de su familia en Uruguay, Susana Giménez no dudó: "No, en este momento no. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño sí mi casa (de Argentina), a mis amigos. Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Lo que no quiero es ´Argenzuela´. No voy a vivir en ´Argenzuela´".

Para cerrar, disparó contra las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro: "Sé lo que es eso, trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas. Veo que vamos hacia ahí. La gente esta deprimida, no hay laburo, y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Nosotros somos una generación que del trabajo hacíamos una cultura. En cierta manera se perdió eso porque la gente se acostumbra a recibir bonos. Yo sufro por la gente, como todos".

Por qué Rial le puso Argenzuela a su programa en Radio 10

Luego de haber publicado un tuit bastante irónico al respecto, el presentador explicó los motivos en la apertura de la primera emisión: “A esta hora arranca un nuevo programa en un nuevo país que se inventaron. Y muchos me preguntaban por qué Argenzuela, muchos horrorizados... ‘¡Qué provocativo, qué bárbaro, ya sale Rial a romper todo!’. Entonces dije: ‘Bueno, vamos a explicar por qué'. Y la verdad es que la pregunta no me la tendrían que hacer a mí. En todo caso, hay que preguntárselo a quienes inventaron ese neologismo que define una situación política, social”.

Jorge Rial, muy filoso en el pasado vs. Susana Giménez por su Mercedes Benz trucho.

Y allí remarcó: “No entiendo por qué tenemos que buscar otra tierra para tapar nuestra patria. Nunca lo entendí, no lo voy a entender ahora. Siempre ese sueño que tenemos, que perseguimos, que levantamos como bandera. Ese sueño de que nosotros somos europeos, somos blancos de ojos celestes (...). Estamos hablando de nosotros, de cómo nos vemos. Siempre soñamos y creemos que somos París, siempre creemos que tenemos un pedacito de París, un pedacito de Madrid, de Londres. Nunca tenemos un pedazo de La Paz, de Lima, de Quito, de Caracas, sino esos pedacitos de a lo que nos gusta parecernos”.