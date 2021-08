Jorge Rial fulminante con Pampita y Roberto García Moritán: “El marido de”

El periodista respondió a unas declaraciones de la modelo y se burló del político por su poco renombre.

Jorge Rial lanzó un chascarrillo sobre Roberto García Moritán en un reciente tweet y fue lapidario con Pampita, quien se había mostrado algo enojada tras descubrir el apodo que le habían puesto al político. Desde los comienzos de su relación, el empresario fue más conocido como “el marido de Pampita” que por su propio nombre y el ex conductor de Intrusos no pudo evitar su chicana.

“Pampita se enojó por el apodo que le pusieron a su marido. ¿Entonces hay que dejar de decirle marido de Pampita al marido de Pampita?”, lanzó el periodista en su cuenta de Twitter, al citar un posteo con un textual de la modelo. La conductora había escrito: “Él conoce mucho más de lo que la gente se imagina sobre las necesidades que hay, es una persona que tienen que descubrir y de la que lamentablemente hay un prejuicio porque se ha casado conmigo. Él se lo toma con mucho orgullo, no reniega de eso”.

“Me encantaría que lo puedan conocer un poco más, no es algo aleatorio que él esté transitando la política”, cerró la jurado de Showmatch: La Academia y dejó ver que estaría algo molesta con ese apodo que, aunque no lo parezca, podría complicar la imagen de García Moritán de cara a las elecciones legislativas, ya que podría ser tomado para la chacota como personaje.

Letal con Fernando Iglesias

“La primera sanción que uno esperaría sería de los pares, del mismo partido. ‘Che, ¿en serio vamos a llevar a este en la lista? ¿A este impresentable?’ Hasta ahora, la tibieza absoluta. El comunicado que sacaron las mujeres de Juntos fue de una tibieza absoluta. Incluso escuché más defensa hacia él, que marcarle el error”, expresó Rial sobre los dichos machistas del diputado Fernando Iglesias hacia Florencia Peña y siguió: “Tenemos la oportunidad, tal vez en las urnas, porque del lado de Juntos por el Cambio no hay voluntad ni siquiera de señalarlo. Y encima hoy retrocedió en chancletas, además de mal tipo es cagón”, e hizo hincapié en que la gente no debe olvidar esos sucesos a a hora de votar.

En un dúplex con C5N, desde su ciclo de Radio 10, Rial se refirió a las constantes chicanas y burlas que dirigente de Juntos por el Cambio lanza hacia quienes no piensan como él. “A mí me encanta porque cuando él te ataca, lo primero que te dice si sos periodista es ‘sos un periodista pago’. Lo loco de todo esto es que el pago por todos nosotros, el subsidiado por llamarlo de alguna manera es él, que es diputado”, concluyó el periodista.