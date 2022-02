Jorge Lanata desnudó sus sentimientos hacía Eduardo Feinmann

Contando los días para su vuelta a Radio Mitre, Jorge Lanata contó que siente por Eduardo Feinmann, potente figura macrista con quien compartirá los pases radiales.

Jorge Lanata prepara su vuelta a Radio Mitre tras el fin de ciclo de Marcelo Longobardi, colega con quien se mostró enemistado por robarle minutos de su programa. El reemplazo será Eduardo Feinmann, ferviente opositor de las políticas del progresismo argentino, y figura que hará los pases con el conductor de Periodismo para todos (El Trece). Ansioso por su regreso al aire el próximo 7 de febrero, Lanata reveló que siente por Feinmann.

En declaraciones a La Nación, Lanata reveló que sus sentimientos actuales por Eduardo Feinmann son de empatía profesional y auguró un buen futuro entre ambos. “Nunca laburé con Feinmann, me cae bien. Hablé con él por teléfono y me parece que se puede hacer una buena dupla”, manifestó el periodista macrista.

Además, indicó que el pase será "democrático" ya que comenzará 10 menos 10 y se extenderá durante 20 minutos. De esta forma, Feinmann y Lanata pierden diez minutos de sus respectivos programas para hacer un pase. Recordemos que este fue el motivo de disputa entre Lanata y Longobardi, quien fue denunciado por no respetar los horarios de entrega del aire.

La terrible chicana de Lanata contra Longobardi por Radio Mitre

"Le agradezco que diga que soy un rockstar. Lo que pasa es que también puede decir alguna otra cosa más de mí. Suponete, que soy un editor, que hice dos diarios, que hice cinco o seis revistas, que tengo 23 Martín Fierro, que escribí 14 libros y algunas cosas más, pero aparte soy un rockstar", precisó Lanata, en una entrevista con Caras, para contestarle a Marcelo Longobardi, que lo había calificado de tal forma.

Picante, sumó: "yo no estoy peleado. No entendí muy bien. No fue mediático. porque él realmente se puso mal con lo que pasó. Se lo tendría que haber tomado con humor, pero no pudo, por alguna cosa personal que no termino de entender, el asuntó lo superó. Lo que hice fue lo que ya había hecho en América TV, estuve ocho minutos leyendo un libro al aire. Imaginate lo que es eso en televisión, salió en todos los diarios del mundo. Esta vez fueron dos o tres minutos, tampoco fue tanto, se lo podría haber tomado con humor".

"Además, le había advertido el día anterior, y fue lo que hice. Su salida debe tener que ver con lo que él plantea como un cambio de vida, pero no tengo ningún rollo con él, de mi lado está todo bien", cerró.