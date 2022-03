Jimena Cyrulnik mostró la cara de su novio tras dos años en pareja

Tras dos años en pareja, Jimena Cyrulnik finalmente mostró la cara de su novio, aunque todavía no reveló su nombre.

Jimena Cyrulnik sorprendió a todos sus seguidores al compartir por primera vez una fotografía con la cara de su pareja, con quien está hace dos años. "Con vos a todos lados", escribió muy cariñosa la conductora en sus redes sociales, feliz con su relación que comenzó días antes de que se iniciara la cuarentena por el coronavirus.

Después de 15 años de matrimonio, en el 2020 Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby firmaron el divorcio de manera formal. Pese a la separación, la pareja mantuvo una relación más que cordial y hasta decidieron compartir hogar en el inicio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus en Argentina. En el momento del aislamiento pleno, Cyrulnik y Kirby priorizaron la unión familiar, aunque ella ya estaba empezando a abrirle su vida a un nuevo hombre.

"Flechazo total", fue la forma en la que definió Cyrulnik hace un tiempo su relación con esta misteriosa persona. Al tratarse de un hombre que no es de la farándula y cultiva un bajísimo perfil, Jimena optó por cuidarlo y no dar su nombre ni mostrar su rostro. Pero en las últimas horas, la exmodelo finalmente mostró la cara de su novio en las redes sociales.

La ocasión elegida por el viaje que hicieron juntos al norte argentino y en la imagen se los puede ver muy felices en Salinas Grandes de Jujuy y Salta. "Con vos a todos lados", escribió Cyrulnik, acompañando sus palabras con el emoji de un corazón y muy contenta con su relación que lleva casi 2 años. Para cerrar, la conductora le demostró todo a su cariño a su novio: "Ay como te amo".

Cómo conoció Cyrulnik a su novio

En julio del 2019, Jimena Cyrulnik confirmó su separación de Lucas Kirby, padre de sus dos hijos y su marido durante 15 años. Pese a que no estaba en busca del amor, la conductora conoció a su nuevo novio durante una cena con amigos en el 2020. "Él es el hermano de mi amiga, yo estaba separada, él también, y fue espontáneo. Aunque soy amiga de la hermana y ahora cuñada, a él no lo había visto nunca", le contó a Teleshow hace un tiempo.

Pero así como surgió esa chispa, la relación empezó a crecer con la ayuda de la tecnología ya que justo comenzó el aislamiento total por la pandemia. "Me gustó su personalidad, su forma de ser, tan única y especial. Yo estaba tranquila, con ganas de estar sola, pero el amor vino, llegó, no lo busqué, después de conocerlo con el tiempo me enamoré", agregó Jimena Cyrulnik, muy contenta con el presente personal que vive.