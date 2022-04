Jada Pinkett aseguró que fue obligada a casarse con Will Smith: "Horrible"

Luego de la brutal golpiza del actor hacia Chris Rock, Jada sorprendió con una fuerte confesión sobre su relación con Will Smith.

Los ecos del escándalo en los Oscar's aún resuenan en el mundo de la farándula. Will Smith protagonizó uno de los momentos más memorables de la gala al acercarse al escenario y abofetear a Chris Rock luego de que él hiciera un chiste sobre su esposa. Desde entonces, las aguas se dividieron y hubo opiniones divididas en cuanto a la actitud del actos, pero una reciente confesión de Jada Pinktett, la esposa de Smith, cambió completamente el panorama.

Jada sufre de alopecía, una condición que hace que pierda el cabello de forma abundante. Luego de varios años de convivir con esta situación, Pinktett decidió rasurarse su cabeza por completo. En este contexto, el humorista Chris Rock utilizó el aspecto físico de la mediática como el foco para hacer un chiste en frente de todos los invitados a los premios y los televidentes del mundo, lo que disgustó a Will Smith. Pero ahora, una confesión de la actriz sobre su relación con Smith generó mucha polémica.

Luego de admitir que ella "no había querido ser defendida por Will Smith", salió a la luz una entrevista que dio Jada Pinkett en el 2018 con el programa Red Table Talk en donde habló de su nulo deseo de contraer matrimonio con el actor. "Me forzaron y fue horrible", aseguró la actriz y resaltó que "lloró durante todo el camino al altar".

"Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme" , continuó la actriz sobre su matrimonio con Will Smith. Asimismo, Jada también contó que decidió dar el sí porque su mamá "lloraba". "Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse’”, sentenció. "Me sentía tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo", sentenció al respecto.

La drástica sanción de La Academia tras la actitud de Will Smith

Luego de haber tenido una violenta reacción hacia Chris Rock, muchas personas esperaron por una resolución por parte de La Academia. Sin embargo, el mismo día del hecho, el artista recibió el galardón al mejor actor y pidió disculpas públicamente por su accionar.

Unos días después de este hecho que conmocionó al mundo del espectáculo internacional, La Academia anunció la sanción que habían decidido para Will Smith. "El directorio decidió, por un período de 10 años desde hoy, que el señor Smith no tenga permitido asistir a ningún evento de la Academia, en persona o virtualmente debido a su inaceptable y dañino comportamiento", se comunicó.