Insólita burla de Mauro Icardi a L-Gante por Wanda Nara: "Miss you"

El jugador de fútbol publicó una polémica historia a modo de imitación de una interacción entre su expareja y el cantante de cumbia. Mauro Icardi contó que extraña a Wanda Nara en sus redes.

Mauro Icardi volvió a mostrar con poca dignidad en sus redes sociales al publicar un posteo a modo de súplica a Wanda Nara y con un guiño burlesco a L-Gante. El jugador de fútbol utilizó una de sus historias de Instagram para volver a declararle su amor a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.

Wanda Nara compartió en una de sus historias hace semanas una imagen de la palma de su mano con un puñado de gomitas masticables y etiquetó a L-Gante con un emoticón de un corazón, dando a entender que el músico le había obsequiado esos dulces. Icardi decidió replicar la misma imagen, subió una foto de su mano llena de gomitas con la frase "Miss you (te extraño)" y la etiqueta del perfil de Wanda Nara.

No es la primera vez que Icardi hace este tipo de publicaciones para llamar la atención de Wanda Nara en las redes. Ha aprovechado fechas importantes para la pareja para compartir fotos con dedicatorias de amor o simplemente ha hecho posteos en alusión a su sentimiento de angustia por la ausencia de Nara. mientras tanto, la exparticipante del Bailando no ha respondido a ninguno de los mensajes de su expareja.

Historia de Instagram de Mauro Icardi.

Las declaraciones de L-Gante sobre Wanda Nara en lo de Mirtha Legrand

Marina Calabró, Ceferino Reato y Mirtha Legrand le hicieron incisivas preguntas a L-Gante en la mesa de La Noche de Mirtha en El Trece sobre su relación con Wanda Nara.

Calabró: Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda. En tu producción me dijeron eso y no creo que me mientan

L-Gante: Cuántas producciones mienten, ¿no?

Reato: ¿Estás con Wanda o no?

L-Gante: La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos.

Mirtha: Es linda mujer

Calabró: Cuando decís que la estás conociendo, ¿a qué te referís?

L-Gante: Eso. Significa lo que significa. Nos estamos conociendo es que, hasta hace poco, no la conocía y ahora sí.

Mirtha: ¿Te enamoraste de Wanda?

L-Gante: No, enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex.

En esa misma emisión de televisión, L-Gante cruzó a Mirtha Legrand por haberse reído del nombre que le puso a su hija, Jamaica. "Me cayó mal desde el principio usted porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo: ‘Pobrecita’. Antes me caía mejor", soltó el músico.