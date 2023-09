Hay fotos: Mario Massaccesi, muy cerca de una famosa actriz argentina

Mario Massaccesi es uno de los periodistas más conocidos de TN y poco se sabe de su vida privada. Sin embargo, en ocasiones suele mostrarse con amigos y familia. De hecho, en las últimas horas se recordaron una serie de fotos junto a una famosa actriz argentina con la cual se lo vinculó a raíz de estas publicaciones.

En efecto, Mario Massaccesi se mostró junto a Eugenia Tobal, una de las grandes figuras que pasó por ficciones de El Trece y Telefe. Las imágenes son de 2017, pasó mucha agua debajo del puente y cada uno tiene su vida. Sin embargo, ante todo son amigos, y es por este motivo que compartieron vacaciones en Córdoba.

Hace seis años, Mario Massacessi y Eugenia Tobal fueron vinculados sentimentalmente a raíz de estas imágenes. Sin embargo, el vínculo entre ambos es meramente amistoso. De hecho, ese mismo año, la actriz conoció a su actual pareja: Francisco García Ibar. Junto a él, tuvo a su hija Emma que nació en 2019.

Mario Massaccesi emocionó a todos con su revelación

Mario Massaccesi es uno de los periodistas del que poco se conoce sobre su vida privada. Pese a ser uno de los conductores más reconocidos de TN, los afectos y el círculo íntimo del cordobés no son expuestos públicamente del mismo modo con el que otras figuras viralizan su vida a través de las redes sociales. Sin embargo, el protagonista decidió hacer un podcast y allí lanzar una revelación que emocionó a todos.

Mediante el podcast Soltar para ser feliz, ciclo que Mario Massaccesi conduce junto a Patricia Daleiro, el conductor comenzó a hablar sobre los límites que el ser humano se impone. Los mismos pueden marcarse por voluntad propia o, según el relato del periodista, por mandato de terceros.

En el limbo de ver una posibilidad al lado de un límite, Mario Massaccesi lanzó la siguiente reflexión: "A veces vemos posibilidades en función de lo que otros nos dijeron que tenemos que hacer. Y a veces, eso que los demás nos dicen no lo vemos como posibilidad. Tenemos que construir nuestra propia posibilidad o de eso que nos dijeron sacar lo que nos sirve y descartar lo que no nos sirve. Y lo mismo pasa con el límite. ¿Ese límite es algo que surge de vos como límite? ¿O es algo que alguien en algún momento te dijo 'esto no es para vos'? ¿Son genuinos o los trajimos de alguien, se los compramos a alguien?".