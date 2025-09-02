Hay foto: Roberto Pettinato se puso de novio con una famosa modelo

Roberto Pettinato blanqueó su nuevo romance.

Roberto Pettinato atraviesa un gran presente sentimental. El conductor reveló en los últimos días que está nuevamente enamorado y presentó públicamente a su pareja, Jimena Heredia, una exmodelo con la que inició un romance meses atrás.

En LAM (América TV), el panelista Pepe Ochoa contó cómo comenzó la historia: “Ella no es conocida y tiene dos hijas. Se conocieron en un evento. Lo vio, le encantó, lo encaró de una y le dijo de ir a tomar algo. Nunca más se separaron, están felizmente enamorados”.

Quién es Jimena Heredia, la nueva novia de Roberto Pettinato

Ochoa también reveló que se llama Jimena, vivió un tiempo en México y volvió a instalarse en Argentina. En su cuenta de Instagram suele compartir viajes con sus hijas y momentos de relax. Al ser consultada por el vínculo con Pettinato, respondió: “Estamos en una relación, mejor que nunca, nos queremos y nos cuidamos. Me sorprendió el tipo de persona que es”.

El propio Pettinato selló la confirmación en redes sociales con una foto junto a Jimena y un mensaje lleno de entusiasmo: “Celebración todos los días ¿Pensaban que era una frase hecha? Nah, es real”. Vale destacar que el conductor suele ser muy reservado en cuando a sus relaciones amorosas y llevaba bastante tiempo sin mostrarse acompañado. Al momento sus hijos, Tamara y Homero, no se refirieron a la nueva relación de su famoso padre.