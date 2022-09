Fuerte opinión de "La China" Suárez sobre María Becerra: "No sé por qué"

La actriz habló sobre la expareja de su novio, Rusherking, y fue contundente. "La China" Suárez habló sobre María Becerra y sorprendió con sus palabras.

Eugenia "La China" Suárez rompió el silencio y habló por primera vez sobre sus sentimientos hacia la cantante María Becerra, expareja de Rusherking. El hecho de que la actriz actualmente salga con el reggaetonero hizo suponer al público que había mala onda entre las artistas, pero Suárez reveló una inesperada verdad al respecto.

"Es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música", opinó la ex-Teen Angel sobre Becerra tras una pregunta que uno de sus seguidores de Instagram le hizo en medio de una transmisión en vivo.

La actual pareja de Suárez contó que su relación con Becerra no terminó de la mejor manera pero esa realidad parece no haber afectado la imagen de la intérprete de Miénteme ante los ojos de "La China".

El triste descargo de "La China" Suárez tras la muerte del abuelo de sus hijos

"Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa", comenzó su descargo la actriz y cantante tras la partida de Juan Pablo Vicuña, el papá de Benjamín Vicuña, en un posteo de su cuenta de Instagram. Y sumó: "Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el 'Tata loco'. Para siempre".

Las inesperadas palabras de "Pampita" sobre "La China" Suárez

Carolina Ardohain estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar junto con Kenny Palacios, asistente y mano derecha de Wanda Nara. "Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación. Compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes", comenzó su descargo la celebridad de televisión ante una incisiva pregunta por parte del allegado a la botinera.

"La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho. Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca", continuó la expareja de Benjamín Vicuña y habló sobre el momento en que se dio cuenta de que el chileno la había dejado de amar. Y cerró: "Uno sabe si quiere cargar con cosa, tener odios, rencores. Eso te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas, o vivir la vida bien".