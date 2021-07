Fuerte denuncia contra Gladys Florimonte por utilizar canciones sin permiso

La actriz atraviesa un pésimo momento luego de que se conocieran detalles de la demanda que deberá enfrentar.

Gladys Florimonte fue denunciada por un compositor musical que afirma que la actriz usufructúa en distintos espectáculos una de sus canciones sin su autorización. Ahora, la capocómica deberá enfrentar a la Justicia. Por el momento no rindió explicaciones a la prensa para esclarecer su situación.

Según revelaron en Intrusos, Marcelo Sergio Escudero, compositor del tema, es quien acusa a Florimonte por utilizar su Enamorado sin tener el permiso. Además, el artista Gustavo Gabriel -que fue quien interpretó originalmente la canción- dio su versión sobre la denuncia en dialogo con el ciclo de América TV. "En el año 2015 surgió la posibilidad de grabar un disco con la producción de Marcelo Escudero. En el álbum estaba la canción 'Enamorado'. En el estudio estaba Gladys Florimonte. Y cuando yo canto 'Enamorado' a ella le gustó mucho", arrancó contando el músico marplatense.

Y agregó: "Nos dijo que ella quería cantarla porque estaba en el Bailando con Marcelo Tinelli. Dijo 'se la va a cantar mi personaje Zulma a Marcelo y yo voy a decir que la canción es de Gustavo Gabriel'. Dicho esto, obviamente dijimos que sí. Yo tenía casi 17 años, muchas ilusiones".

"Fue pasando el tiempo y lo que habíamos acordado no llegaba. Gladys le dice a Marcelo 'te compuse un tema'. Imagínense la triste, la desilusión. Queremos esclarecer esta situación, veremos en qué desencadena", remarcó, señalando que Galdys Florimonte no respetó lo acordado.

En su reciente visita al programa de Jey Mammon, Los Mammones, la actriz volvió a interpretar dicha canción, lo que provocó el enojo de parte de Marcelo Sergio Escudero y el cantante Gustavo Gabriel. En los próximos días se sabrá cómo sigue el litigio legal.

