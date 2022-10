Fuerte denuncia a Nati Jota por bullying: "Me torturó"

La influencer y panelista del programa de Nico Occhiato recibió una grave acusación. Qué pasó y quién la denunció públicamente en redes.

Nati Jota se vio involucrada en un escándalo tras haber sido denunciada públicamente por un hecho de bullying. El mensaje fue publicado en Twitter por Nai Awada, la influencer que participó de Bailando por un Sueño y es sobrina de Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri.

Naiara Awada se mostró furiosa en sus redes sociales por un comentario de Nati Jota, quien participa del debate de Gran Hermano en Telefe bajo la conducción de Santiago Del Moro. La panelista de Nadie Dice Nada, programa de Nico Occhiato, había dicho que Tomás Holder hacía bullying adentro de la casa y la joven recordó una situación similar con ella.

"Nati Jota bardeando a Holder por hacer bullying", expresó en primera instancia desconcertada. Ambas fueron juntas a la escuela secundaria y allí ocurrió un episodio del cual no se pudo olvidar. "A mí me torturó toda la secundaria con sus amigos. Me descompongo", concluyó.

El posteo de la sobrina de Juliana Awada, esposa del expresidente Mauricio Macri, se llenó de respuestas a favor y en contra. "Vas por los 30 y seguís traumada por algo del secundario"; "Nadie puede decirle a otro lo que puede o no olvidar"; fueron algunos de los tuits de la gente.

Nati Jota y Alberto Samid se cruzaron por un comentario sexual

Nati Jota y Alberto Samid protagonizaron un cruce a través de sus redes sociales. La influencer escribió una frase sexual que había dicho en el programa Nadie Dice Nada por Luzu TV, motivo por el cual el empresario de la carne la castigó y se generó un momento tenso a la vista de todos sus seguidores.

En Twitter se dio la pelea menos pensada. La influencer e integrante del programa Nadie Dice Nada conducido por Nico Occhiato en Luzu TV, se expresó mediante su perfil en referencia a una situación vivida en el ciclo que se transmite de lunes a viernes de 10 a 13 horas, pero tuvo la sorpresiva respuesta de Alberto Samid, quien últimamente se mantiene activo en sus redes.

"El sexo habilita la heladera", expresó Nati Jota. Tan solo dos minutos después, tuvo la respuesta del empresario que la descolocó por completo: "Muy a tono con lo que está viviendo el país". Samid la expuso tras el atentado a Cristina Kirchner, que fue en horas de la noche del pasado jueves 1° de septiembre, y explotó frente al tuit de la influencer que nada tenía que ver con el tema.

El cruce se viralizó en pocas horas y Nati no se calló nada. "Qué pesado Samid dejá de escribirme", lanzó dejando entrever que es reiterativo con los mensajes. Rápidamente, la gente empezó a tomar posición por uno y por otro. Semanas atrás, quien protagonizó la mítica pelea con Mauro Viale en vivo, había utilizado sus redes pero para piropear a "La China" Suárez, hecho que también se volvió viral.