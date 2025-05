Franco Colapinto tuvo un gran gesto con Dua Lipa en el GP de Mónaco.

Este fin de semana, el Gran Premio de Mónaco no solo fue escenario de velocidad y glamour, sino también de un cruce inesperado entre el mundo del automovilismo y el pop internacional. Franco Colapinto, el joven piloto argentino de 22 años, tuvo una destacada actuación en la Fórmula 1, logrando remontar del puesto 18° al 13° en una de las carreras más icónicas del circuito. Pero mientras sus maniobras en pista eran seguidas con atención, un detalle fuera del trazado llamó poderosamente la atención en redes sociales: un gesto sutil pero significativo hacia la estrella del pop Dua Lipa.

La cantante albano-británica, autora de hits como Levitating y Don't Start Now, estuvo presente en Mónaco y compartió en su cuenta de Instagram una imagen posando junto a un Porsche GT3 RS, con un look automovilístico que no pasó desapercibido. Entre los miles de likes que recibió la publicación, uno fue rápidamente detectado por los fanáticos: el de Colapinto. El simple "me gusta" del piloto argentino bastó para desatar una ola de reacciones en redes, que rápidamente comenzaron a especular con un posible cruce de caminos entre ambos.

Franco Colapinto le puso like al posteo de Dua Lipa en GP de Mónaco.

“El que no corre, vuela”, “Franco campeón en todas las pistas” y “¿Se viene el feat?” fueron algunas de las frases que circularon en los comentarios. No es la primera vez que Colapinto interactúa con publicaciones de Dua Lipa: en marzo ya le había dado like a una imagen de la cantante desde Sídney, donde ella mostraba su look playero con la leyenda: “Besos desde Sídney con mi bikini favorita de Radical Optimism”.

Si bien todo quedó en una simpática anécdota virtual, lo cierto es que Franco Colapinto sigue ganando terreno no solo en el mundo del deporte motor, sino también en el corazón de los fanáticos que celebran cada una de sus jugadas, dentro y fuera de la pista.

Franco Colapinto en el GP de Mónaco: una actuación sólida en Fórmula 2

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un fin de semana destacado en la quinta fecha de la temporada 2024 de la Fórmula 2, disputada en el exigente circuito urbano de Mónaco. Compitiendo para el equipo MP Motorsport, Colapinto logró una buena clasificación y sumó puntos valiosos en la carrera sprint, aunque en la carrera principal no pudo mantener su posición.

En la sesión de clasificación, Colapinto se ubicó tercero en su grupo, lo que le permitió quedar quinto en la tabla general. Este resultado le otorgó el sexto lugar en la parrilla de la carrera sprint y el quinto en la carrera principal. En la sprint, el argentino mostró un ritmo competitivo y finalizó en la quinta posición, sumando puntos importantes para el campeonato.

Sin embargo, en la carrera principal, Colapinto enfrentó dificultades con el rendimiento de su monoplaza. A pesar de una buena largada, su Dallara no fue competitivo y tuvo que concentrarse en defender su posición. En las últimas vueltas, una bloqueada en la curva de La Rascasse lo hizo perder posiciones, finalizando en el puesto 13 y sin sumar puntos en esa competencia.

El próximo desafío para Colapinto será en el circuito de Barcelona, donde buscará seguir sumando puntos y consolidarse como uno de los pilotos destacados de la temporada.