Filtraron detalles del romance entre Juana Viale y el marido de Pampita

Salió a la luz el pasado amoroso del legislador porteño García Moritán. Cómo fue su relación con la nieta de Mirtha Legrand.

Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán se casaron a fines de 2019 y a los pocos meses se convirtieron en padres de Ana. El flechazo entre la modelo y el legislador porteño fue inmediato y desde la primera cita no se separaron. Sin embargo, el empresario gastronómico tiene un pasado y supo tener un noviazgo con otra figura de la farándula: Juana Viale.

Antes de comenzar su relación con Pampita, García Moritán había tenido affaires con varias figuras relacionas con el espectáculo, pero no trascendieron por el bajo perfil que tenía en ese entonces. Además de la madre de sus hijos mayores, Milagros Britos, tuvo un breve romance con Camila Velasco, una exchica Playboy que se alejó de los medios, se recibió de ingeniera y comenzó una carrera en el sector petrolero.

La relación entre el marido de Pampita y Juanita no llegó a los programas de espectáculos, pues la nieta de Mirtha Legrand, fiel a su estilo, logró mantener el romance lejos de los ojos de la prensa. Fue así que consiguió que no se conocieran detalles sobre el vínculo con García Moritán.

"Salí con Roberto hace mucho tiempo. Es un buen tipo. Salimos poco tiempo, que sea feliz", confirmó Juana Viale en el año 2019, en diálogo con Confrontados. Para ese entonces, el romance de Roberto García Moritán y Pampita ya era un hecho.

Juana Viale y Roberto García Moritán se conocieron en 2018 y la única vez que fueron vistos juntos en público fue durante el reestreno de la obra de teatro "La sangre de los árboles". Por ese entonces, remarcaban que en el círculo íntimo de la conductora reconocían al empresario gastronómico como un “gran amigo”.

Si bien la relación entre ellos no duró muchos tiempo, los allegados aseguraban que había sido muy intensa. De hecho, participó de los eventos familiares del clan Tinayre- Legrand y se dijo que el empresario había conocido a la mismísima Mirtha Legrand en una presentación oficial. Sin embargo, la relación llegó a su fin y los motivos de la separación nunca salieron a la luz.

El desconsolado llanto de Pampita en Noche al Dente

Pampita visitó Noche al Dente, el programa conducido por Fer Dente en América TV, y no pudo contener las lágrimas tras una sorpresa que el conductor del ciclo le preparó. Lejos de intentar esconder su sensibilidad, la jurado del Bailando 2023 abrió su corazón y contó la verdadera razón por la que se encontraba tan afligida.

Todo comenzó cuando Dente le preguntó por qué había elegido la canción Fix You, de Coldplay, en el "Disco de su vida", uno de los segmentos del programa. Visiblemente conmovida, Pampita explicó: "Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris Martin a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”.

En este sentido, agregó que el líder de la banda habla en la canción sobre "agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño". "Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, recordó, aún conmovida.

Al verla tan conmovida, Dente se emocionó e intentó consolarla con unas cálidas palabras: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”. Cuando Pampita se recompuso, le agradeció por la sorpresa y se despidió con un mensaje: "Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer".