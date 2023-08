El desconsolado llanto de Pampita al aire en Noche al Dente: "Me rompe el alma"

"Pampita" se conmovió profundamente en el programa de Fer Dente tras hacer una íntima confesión.

Carolina "Pampita" Ardohain es una modelo y conductora de televisión de 45 años, oriunda de la provincia de La Pampa. Recientemente, rompió en llanto al aire en Noche al Dente, el programa conducido por Fer Dente en América TV, tras una sorpresa que el conductor del ciclo le preparó. Lejos de intentar esconder su sensibilidad, la modelo abrió su corazón y contó la verdadera razón por la que se encontraba tan afligida.

Todo comenzó cuando Fer Dente le preguntó por qué había elegido la canción Fix You, de Coldplay, para su presentación al programa. Visiblemente conmovida, "Pampita" explicó: "Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris Martin a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”.

En este sentido, agregó que el vocalista de Coldplay habla en la canción sobre "agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño". "Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, recordó, aún conmovida.

Al verla tan quebrada, Dente se emocionó también y la consoló con unas cálidas palabras: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”. Cuando "Pampita" se recompuso, le agradeció por la sorpresa y se despidió con un mensaje: "Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer".

Pampita reveló cómo conoció a Roberto García Moritán

"Pampita" estuvo de visita en Poco Correctos (El Trece), el ciclo conducido por Joaquín "Pollo" Álvarez y Leandro "Chino" Leunis, y reveló cómo conoció a su actual marido. “A Roberto lo conocí por una amiga que me dijo ‘hay alguien que me llamó y quiere tu teléfono. ¿Se lo paso?’. Y yo le respondí ‘ay, no sé, pásame el Instagram’. Le miré la foto y dije ‘es re viejo para mí”, rememoró entre risas.

Y aclaró que, a diferencia de muchos hombres con los que se había relacionado, no tenía muchas fotos de sí mismo. "Tenía fotos normales, estaba en un barrio vulnerable dando juguetes o estaba con su sobrinita. Era un Instagram distinto a los que yo estaba acostumbrada. Y dije, ‘bueno no sé, que me llame y veo'", cerró la modelo. Finalmente, lo conoció en persona y rápidamente surgió el amor.