El marido de Pampita confirmó como la conquistó: "Fue gracias a..."

Tras más de cuatro años de relación con la modelo, el legislador porteño reveló cuáles fueron las armas de seducción que utilizó para enamorarla.

Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán están juntos hace más de cuatro años. El flechazo entre la modelo y el empresario devenido en legislador porteño fue instantáneo. Se conocieron en 2019, luego de que ella rompiera con "Pico" Mónaco y luego de unos meses de noviazgo contrajeron matrimonio. Sin embargo, hasta hace algunas horas él método que utilizó para conquistarla fue un misterio.

Dos años más tarde, la jurado de Los 8 Escalones fue madre de sus quinto hijo: Ana García Moritán. Pero antes del nacimiento de la pareja, la pareja funcionó como una familia ensamblada perfecta. Tanto que García Moritán estableció un vínculo más que amistoso con Benjamín Vicuña.

El empresario gastronómico contó como fueron sus primeros encuentros con Pampita y reveló cuáles rasgos de sus personalidad lo ayudaron a conquistarla. “Yo creo que fue gracias a mi convicción e insistencia. También, a la desfachatez y a la irreverencia que me caracterizan”, afirmó.

“Yo manifiesto mi rebeldía poniéndome a prueba y creo que, algunas veces, es con suerte… con esta suerte que consagra este enorme amor y que me hace muy feliz”, agregó en diálogo con Ciudad. Sus declaraciones se dan semanas después del momento incómodo que protagonizó en los Martin Fierro, cuando Vicuña en su discurso de agradecimiento le dedico tiernas palabras a su ex.

Por su parte, Pampita hace algunos días visitó Poco Correctos, el magazine de El Trece que conducen Joaquín "Pollo" Álvarez y Leandro "Chino" Leunis, y sorprendió al revelar cuál fue su primera sensación al ver por primera vez fotos de su esposo. “A Roberto lo conocí por una amiga que me dijo ‘hay alguien que me llamó y quiere tu teléfono. ¿Se lo paso?’. Y yo le respondí ‘ay, no sé, pásame el Instagram’. Le miré la foto y dije ‘es re viejo para mí”, relató la modelo entre risas y dejando perplejo al equipo del programa.

De inmediato, aclaró: “Viste que los pibes no le ponen tanta onda al Instagram, se sacan fotos normales. Rober no es viejo, tiene 47, el tema es que él no es un metrosexual. En su Instagram no salía haciéndose selfies frente al espejo”. “Tenía fotos normales, estaba en un barrio vulnerable dando juguetes o estaba con su sobrinita. Era un Instagram distinto a los que yo estaba acostumbrada. Y dije, ‘bueno no sé, que me llame y veo'", cerró.

La sorpresiva revelación de Lussich sobre Pampita y Natalia Oreiro

Rodrigo Lussich opinó sobre el escándalo mediático que involucró a Carolina "Pampita" Ardohain, Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña y soltó una fuerte afirmación al respecto. El periodista habló después de las impactantes declaraciones de la modelo en el programa de Ángel de Brito.

La modelo acudió a LAM como invitada y habló de muchos de los escándalos que protagonizó a lo largo de su carrera. Asimismo, se refirió a una actriz con la que nunca trabajaría por una supuesta infidelidad con Benjamín Vicuña cuando ella estaba en pareja con el chileno. Si bien Ardohain no nombró a la uruguaya, todos entendieron que se refería a ella.

"En su momento se supo. Yo estaba haciendo Infama y se supo que él estaba haciendo un asado cuando le llegó un mensaje, todavía no había WhatsApp, que parece que venía de ese lado", contó Lussich en Implacables y así acusó de manera pública a Oreiro de haberle sido infiel a Ricardo Mollo. Y sumó: "Pampita le hizo un escándalo y se arma un quilombo. Fue el año que se separan. Se separaron muy enseguida".

Lussich contó que Pampita y Vicuña celebraron sus diez años de relación en medio de una conducta hipócrita, ya que la relación habría estado mal desde hacía tiempo. De esa manera, el conductor de Socios del Espectáculo vaticinó lo que podría pasar si las celebridades se cruzaran cara a cara: "Nunca la encaró, cara a cara. De hecho, la tuvo hace poquito en el Martín Fierro y no le fue a la mesa. Pampita la está esperando. Pampita es armas tomar. La va a agarrar de los pelos", aseguró en su visita al ciclo de El Nueve.