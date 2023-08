La sorpresiva revelación de Lussich sobre Pampita y Natalia Oreiro: "De los pelos"

El periodista fue tajante sobre el conflicto entre la modelo y la actriz. Rodrigo Lussich contó qué pasaría entre Natalia Oreiro y Pampita.

Rodrigo Lussich opinó sobre el escándalo mediático que involucra a Carolina "Pampita" Ardohain, Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña y soltó una fuerte afirmación al respecto. El periodista habló después de las declaraciones de la modelo.

Pampita acudió a LAM como entrevistada invitada y habló de muchos de los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su carrera. Asimismo, se refirió a una actriz con la que nunca trabajaría por una supuesta infidelidad con Benjamín Vicuña cuando ella estaba en pareja con el chileno. Si bien Ardohain no nombró a la uruguaya, todos entendieron que se refería a ella.

"En su momento se supo. Yo estaba haciendo Infama y se supo que él estaba haciendo un asado cuando le llegó un mensaje, todavía no había WhatsApp, que parece que venía de ese lado", contó Lussich en Implacables y así acusó de manera pública a Oreiro de haberle sido infiel a Ricardo Mollo. Y sumó: "Pampita le hizo un escándalo y se arma un quilombo. Fue el año que se separan. Se separaron muy enseguida".

Lussich contó que Pampita y Vicuña celebraron sus diez años de relación en medio de una conducta hipócrita, ya que la relación habría estado mal desde hacía tiempo. De esa manera, el conductor de Socios del Espectáculo vaticinó lo que podría pasar si las celebridades se cruzaran cara a cara: "Nunca la encaró, cara a cara. De hecho, la tuvo hace poquito en el Martín Fierro y no le fue a la mesa. Pampita la está esperando. Pampita es armas tomar. La va a agarrar de los pelos".

El cruce de Ángel de Brito y Rodrigo Lussich

Lussich no quiso hablar con el notero de LAM cuando se acercó para hacerle una nota y al ver el video de ese momento el condcutor del ciclo de América despotricó contra su colega. "No nos quiere hablar, no sé. Vive odiado, pobrecito", soltó De Brito. Por su parte, Lussich respondió: "Quiero aclarar que no me pongo en ningún lugar para nada y sabemos cómo trabajamos entre colegas. También sabemos que hay maneras de encarar notas y cada uno tiene la suya, como también el derecho a dar o no una nota. Me sentí un poco violentado por la manera en la que se encara desde el programa de De Brito a los entrevistados cuando se los busca".