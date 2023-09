Fer Dente se puso un vestido de latex, subió las fotos y sorprendió a todos

El famoso conductor sorprendió con una peculiar fotografía en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores y se volvió viral.

Fer Dente generó sorpresa tras compartir una foto con una peculiar prenda de ropa. El conductor sorprendió con un posteo en sus redes sociales y se volvió viral por el detalle de la vestimenta que tenía puesta. Incluso, logró que lo comparen con uno de los cantantes más famosos del momento.

Esta serie de fotografías que el conductor de Noche al Dente (América TV) compartió en sus historias de Instagram, forman parte de una producción que hizo para una marca. En las mismas, se lo puede ver con un vestido de látex corto y de color rosa y unos anteojos de sol de estilo flow 2000. Sin embargo, la prenda principal generó miles de comentarios en redes sociales.

La historia que publicó Fer Dente.

"Nuestro Harry Styles", "Qué lindo que está Fer Dente", "La verdad que le queda hermoso", "Compro totalmente a este Fer Dente", "Dios Fer te amo", fueron algunos de los comentarios que recibió. Sin embargo, también hubo quienes se mostraron en contra de este look. "Qué se puso Fer Dente", "Está insoportable", "No sé que pensó", se pudo leer en el lado negativo de las redes.

El angustiante momento que atraviesa Fer Dente: "Es difícil"

En medio del éxito de Noche al Dente (América TV), Fer Dente contó el complicado momento que atraviesa. El conductor abrió su corazón y reveló con lujo de detalles cómo es la angustiante situación que le toca vivir.

Interceptado por el móvil de LAM, el conductor habló a fondo de su situación amorosa y reveló que se encuentra separado después de varios años en pareja e incluso tras haberse comprometido. "Nos pasó la vida. No se murió nadie", empezó por decir Dente para quitarle dramatismo al tema.

Luego, añadió: "El amor es un misterio. Y no me pasó nada que no le haya pasado a cualquiera. Cuando una relación termina, a veces uno cree que hay una palabra o un momento exacto para describir qué es lo que pasó. Y a veces no es así. En este caso no es así". Dente estaba en pareja con el bailarín Nicolás Di Pace, con quien incluso trabajó en conjunto durante mucho tiempo. Pero parece que el amor no perduró.

En este marco, explicó: "Fue una relación hermosa de casi tres años y medio, con un persona increíble, compañerazo. Una hermosa persona no solo por fuera, sino también por dentro. Con él construimos un montón de cosas". Sin embargo, también recalcó a causa de "la vida, los crecimientos personales, encuentros y desencuentros", fueron los que llevaron a la separación.

"Hay un momento en que las cosas dejan de funcionar. Por ahora no nos elegimos más como pareja", explicó. Por último, Dente decidió hablar del tema en su programa y agradeció el apoyo de la gente. "Es un momento difícil. Pero estamos bien y la vida sigue", sentenció el actor y bailarín.