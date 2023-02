Explosivo romance de Juana Viale con un hombre recién separado: "Él se muere por blanquear"

Juana Viale encontrò el amor en un hombre que se encuentra fuera del mundo del espectáculo. El romance que nadie esperaba de la actriz y conductora de El Trece.

Juana Viale se encuentra en la mira de todos y no precisamente por su labor dentro de la pantalla chica como conductora de El Trece. Es que en un programa de espectàculos, revelaron que la nieta de Mirtha Legrand està comenzando una relaciòn con un hombre que acaba de separarse después de una larga relación.

La noticia que sorprendió a todos fue expuesta en Socios del Espectáculo, el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece. Antes de comunicarla, comenzaron a hablar del festejo del cumpleaños número 96 de Mirtha Legrand. "Ella está separada, por eso fue sola", indicó la panelista Mariana Brey.

Inmediatamente, Lussich interrumpió y lanzó: "Separada sí, pero sola no. Esto no quiere decir que ella no esté con otro hombre. Juanita nunca está sola". Cabe recordar que la actriz terminó su relación con Agustín Goldenhorn hace poco tiempo y la vincularon con el hijo de Santiago Lange, el regatista argentino que obtuvo medalla de oro en un Juego Olímpico,

"Él está que se muere por blanquear pero ella todavía no", añadió Luli Fernández a lo dicho por el conductor. El hombre en cuestión es una persona alejada del mundo del espectáculo y está recién separado, como la conductora de El Trece. "Él estaba en un matrimonio pero ahora ya no, se separó. Entonces claro, está preparadísimo para blanquear todo. Está fascinado con ella", sostuvo la panelista.

Laura Ubfal filtró la revelación que Juana Viale no quiere que se sepa

Laura Ubfal aportó una explosiva información sobre el clan Legrand de cara al futuro de Mirtha y Juana en El Trece y deslizó un panorama funesto para la nieta. "Quiere otras cosas", aseveró la periodista y panelista de Intrusos (América TV).

Como parte de su columna diaria en el magazine de Flor de la V, Ubfal contó detalles de las negociaciones por la vuelta de la legendaria Mirtha Legrand a la televisión y sumó novedades sobre la situación de Juana, luego de una temporada donde no acompañó el rating de su ciclo de almuerzos. "'Chiquita' Legrand a punto de llegar a El Trece, Juana, aparentemente, este año sin temporada. Mucha polémica pero hay buena onda. Ayer, Suar (Adrián) y Codevilla (Pablo) estuvieron en Avenida del Libertador tomando el té con masitas con Mirtha, muy contenta los recibió. Ella quiere ir los sábados a El Trece y Suar y Codevilla apoyan su decisión. ¿Qué falta acá? Nacho Viale", precisó Ubfal.

"No hay Mirtha sin Nacho. Lo que puede suceder es que el programa salga desde el canal. Ellos grababan en Martínez, en un estudio enorme, y si ahora Juana no va, porque no quiere, podría cambiar de locación al estudio del canal", agregó, soltando la primicia sobre el futuro de la actriz. En ese momento, Flor de la V aprovechó para preguntar: "¿Podemos decir que Juana está sin tele y sin novio?".

"Pero con muchos proyectos y con amor. Juana no está sola, ella quiere hacer otras cosas como ficciones", retrucó Ubfal. Para cerrar su informe de actualizaciones, la también analista de Gran Hermano (Telefe) indicó: "Todo puede cambiar. Se habla de marzo y abril".